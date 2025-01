Viki Gabor zaskoczyła wszystkich swoim nowym projektem. Już 29 stycznia światło dzienne ujrzy piosenka, przy której 17-latka współpracowała z Cleo i Donatanem, jednak to nie jedyna niespodzianka.

Viki Gabor nagrała z Cleo i Donatanem

Niedługo swoją premierę będzie miała nowa piosenka Cleo i Donatana, do której zaprosili kilku gości. Stopniowo ujawniają skład, a pierwszą artystką okazała się być 17-letnia Viki Gabor.

Takiego połączenia jeszcze nigdy nie było! ''CZYM CHATA BOGATA'' już 29 stycznia! Pierwsi goście w kawałku Dona to ja oraz @vikigaborofficial. Poza Viki w utworze usłyszycie jeszcze 3 osoby - zapowiedziała Cleo.

Fani nie spodziewali się tego po Viki Gabor

Internauci nie ukrywają ekscytacji i nie mogą doczekać się nowego utworu a także artystów, którzy dołączą do Cleo, Donatana i Viki Gabor. Fani nastoletniej piosenkarki przyznają, że nie spodziewali się jej w takiej kolaboracji:

O mój boże tego to ja się nie spodziewałam…Znaczy Ciebie tak ale Viki totalnie nie… W każdym bądź razie can’t wait jeszcze bardziej tego połączenia!!

WHAAT VIKI TO JA TOTALNIE POD UWAGE NIE BRAŁAM.

Co tu się wydarzyło, ale jestem na maxa ciekawa

Po zobaczeniu zdjęcia u Dona od razu Cię rozpoznałam. ALE PRZYSIĘGAM W ŻYCIU NIE SPODZIEWAŁA BYM SIE VIKI GABOR. O kurcze , no jestem bardzo ciekawa tego połączenia 😍W takim razie czekam aż ujawnicie kolejnych artystów

Co się dzieje z Viki Gabor?

Pod koniec roku internauci zastanawiali się, co się dzieje z Viki Gabor, ponieważ w tym roku nie wystąpiła nigdzie podczas sylwestrowego koncertu. Kiedy Roksana Węgiel występowała w Polsacie, a Sara James rządziła na scenie w TVP, ona nie spędzała sylwestra w pracy. Na początku roku Viki Gabor przekazała smutne wieści prosto ze szpitala, wyznając, że jej święta oraz Nowy Rok były dalekie od ideału, z powodu choroby ukochanej mamy: "Życie pisze nieprzewidywalne scenariusze... Zaplanowane rodzinne świętowanie Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku było całkiem inne, niż sobie zaplanowaliśmy. Wszystko zmieniło się w ułamku sekundy" - pisała na początku stycznia.

Kariera Viki Gabor

Wiktoria "Viki" Gabor, urodzona 10 lipca 2007 roku w Hamburgu, to polska piosenkarka pochodzenia romskiego. Po narodzinach jej rodzina wróciła do Polski, a następnie przeniosła się do Wielkiej Brytanii, by ostatecznie osiedlić się w Krakowie, gdy Viki miała siedem lat. Jej starsza o cztery lata siostra, Melisa, jest kompozytorką i autorką tekstów. Viki Gabor rozpoczęła swoją karierę muzyczną w 2019 roku, biorąc udział w drugiej edycji programu "The Voice Kids". Dołączyła do drużyny Tomsona i Barona, docierając do finału i zajmując drugie miejsce. Latem 2019 roku Viki wzięła udział w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019", gdzie wyłaniano reprezentanta Polski na 17. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. W finale, który odbył się 29 września, wykonała utwór "Superhero" i zdobyła maksymalną liczbę punktów, zostając reprezentantką Polski. 24 listopada 2019 roku, podczas finału Eurowizji Junior w Gliwicach, Viki Gabor zwyciężyła z wynikiem 278 punktów, stając się drugą polską zwyciężczynią tego konkursu i pierwszą, która wygrała na ojczystej ziemi. W 2020 roku wydała debiutancki album "Getaway (Into My Imagination)", na którym znalazły się takie utwory jak "Ramię w ramię" nagrany z Kayah. W kolejnych latach ukazały się jej albumy "ID" (2022) oraz "Terminal 3" (2024).

