"Hotel Paradise" już od 5 lat gości na antenie TVN7 i stale przyciąga przed ekrany telewizorów tłumy widzów. Aktualnie fani mogą śledzić 10. edycję show, która obfituje w wiele zmian. Oprócz nowej prowadzącej, wprowadzono również nowe zasady gry, które już od samego początku zaskakują widzów. Jak się okazało, Kuba już po pierwszej konkurencji musiał pożegnać się z programem, przez co nie miał nawet szansy, by siebie lepiej pokazać i rozpocząć z kimś relację. Po emisji drugiego odcinka "Hotelu Paradise" w sieci zawrzało!

Reklama

Kuba odpadł z "Hotelu Paradise". Widzowie grzmią

Po tym, jak drużyna, w której znaleźli się Kuba, Alicja oraz Tymek wykonała najwolniej zadanie, przyszedł czas na podjęcie trudnej decyzji i wyeliminowanie jednego z uczestników. Ostatecznie wybór należał do Alicji, która postanowiła dać szansę Tymkowi i tym samym skazała Kubę na pożegnanie się z "Hotelem Paradise". Kuba zatem błyskawicznie pożegnał się z miłosnym show, nie mając nawet szansy na bliższe poznanie uczestników i wykazanie się.

Ta decyzja wywołała spore poruszenie wśród fanów "Hotelu Paradise". Widzowie piszą wprost, że ich zdaniem tak szybka eliminacja uczestnika nie powinna mieć miejsca.

Żałosne, żeby tak szybko wywalać

Akurat to było bez sensu

Boże, dlaczego tak wcześnie - piszą internauci

Sam Kuba również nie krył swojego rozczarowania tak szybkim odpadnięciem i po wyjściu z "Hotelu Paradise" powiedział:

Jest mi przykro, że po prostu moja przygoda się skończyła, że już mnie tutaj nie będzie, że tak krótko to po prostu trwało - powiedział

A Wy, co myślicie o tak szybkiej eliminacji uczestnika z "Hotelu Paradise"?

Zmiany w 10. edycji "Hotelu Paradise"

Dziesiąta edycja programu "Hotel Paradise" wprowadza szereg istotnych zmian, które mają na celu odświeżenie formatu i zaskoczenie zarówno uczestników, jak i widzów.​

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest zastąpienie dotychczasowej prowadzącej, Klaudii El Dursi, przez modelkę Edytę Zając. Zmiana ta wynika z przerwy macierzyńskiej Klaudii El Dursi. ​

Zmiany zaszły również w zasadach gry. W tej edycji zrezygnowano z Rajskiej Wyroczni, co oznacza, że uczestnicy nie będą mieli dostępu do informacji o tajnych rozmowach i sojuszach innych graczy. Wszystkie intrygi pozostaną w ukryciu, co utrudni podejmowanie strategicznych decyzji. ​

Wprowadzono również tzw. "Rajski rewanż", czyli możliwość dla opuszczających program uczestników wpłynięcia na dalszy przebieg gry poprzez swoje pożegnalne słowa. To nowość, która może znacząco wpłynąć na dynamikę relacji w hotelu. ​

Kolejną istotną zmianą są mieszane Rajskie Rozdania. Oznacza to, że co tydzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą zagrożeni eliminacją, co zwiększa nieprzewidywalność i napięcie wśród uczestników.

Te zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności programu i dostarczenie widzom nowych emocji oraz niespodziewanych zwrotów akcji. A Wam, jak się one podobają? Śledzicie nową edycję "Hotelu Paradise"?

Zobacz także:​