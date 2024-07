Gdy rodzice ulegną prośbom dziecka i wyrażą zgodę na zakup zwierzątka, muszą gruntownie przemyśleć decyzję. Należy liczyć się z tym, że żywe stworzenie wymaga uwagi i opieki, dlatego lepiej mieć pewność, że dziecko nie znudzi się nowym lokatorem po kilku dniach czy tygodniach.

Wybierając zwierzątko dla dziecka, należy wziąć pod uwagę również jego ewentualną inwazyjność, w tym zniszczenia, jakie może spowodować. Podrapane meble, obgryzione rośliny doniczkowe, poprzegryzane kable, jeśli znajdą się w zasięgu, czy odchody na dywanie – z tym trzeba się liczyć.

Zwierzątko w klatce dla dziecka

Nawet w niezbyt dużym mieszkaniu zmieści się klatka ze świnką morską (kawią domową), królikiem, szczurem, chomikiem czy myszką. Te zwierzęta są mniejsze od kota czy psa, ale mają futerko, więc nadal będą dla dziecka atrakcyjne. Miękkie i ciepłe futerko sprawi, że malec chętniej będzie się bawił z nowym przyjacielem. Najlepszym wyborem jest kawia domowa, do niedawna zwana świnką morską. Nie gryzie, jest puchata i bardziej kontaktowa niż np. królik czy chomik. Mogą się nią opiekować dzieci w wieku od około 5 lat, a nawet nieco młodsze. Ponadto świnka morska nie ma silnie rozwiniętego instynktu ucieczki i żyje długo.

Rybki i gady – żywe, ciekawe, ale nie do przytulania

Warto dziecko zainteresować hodowlą rybek – nie trzeba ich ani wyprowadzać na spacer, nie zostawiają sierści wszędzie w domu ani nie niszczą mebli. Jednak nie można ich przytulić ani się z nimi pobawić, dlatego dziecko może odrzucić rybki już na początku. Rybki wymagają jedynie karmienia i tego, by czyścić akwarium, dlatego są najwygodniejsze z punktu widzenia rodzica. Dobrą opcją jest też żółw jako zwierzątko dla dziecka. Podobnie jak rybki – jest on dozwolony nawet dla alergików. Dla malca lepszy będzie żółw lądowy – stepowy lub grecki, ponieważ wodny przez cały czas musi przebywać w wodzie i podobnie jak rybki może nie być uznany przez dziecko za atrakcyjnego towarzysza zabaw. Żółw lądowy porusza się powoli, je z ręki i jest odporny na niedelikatne pieszczoty dziecka. Nie jest to oczywiście zwierzę do zabawy, i należy wytłumaczyć dziecku, że także odczuwa ból i dyskomfort.

Kot jako zwierzątko dla dziecka

Kot sprawdzi się jako zwierzątko dla dziecka, które lubi pieszczoty. Z drugiej strony koty to indywidualiści, dlatego malec będzie musiał nauczyć się też poszanowania dla pewnych zwyczajów. Pod względem pielęgnacji jest wymagający – odpowiednie karmienie, wizyty u weterynarza, czyszczenie kuwety czy obcięcie pazurków. Kot jednak bardzo przywiązuje się do człowieka, w zależności od usposobienia – okazuje anielską cierpliwość i czułość lub chęć do zabawy. Kot w domu uczy dziecko tolerancji, obowiązkowości, sprzyja okazywaniu uczuć.

Pies jako zwierzątko dla dziecka

Gdy dziecko chce psa, rodzice powinni wiedzieć, że najczęściej sami będą musieli zajmować się tym zwierzakiem. Pies to zwierzątko dla dziecka wytrwałego i opiekuńczego. Ma chyba największe wymagania spośród zwierząt hodowanych w domu, ale z czasem staje się członkiem rodziny i przyjacielem dziecka. Psa trzeba codziennie wyprowadzać na spacer, szczepić, regularnie karmić i pielęgnować w zależności od rasy, a także odpowiednio wychować, by nie sprawiał problemów i nie był agresywny. Szczeniak będzie dobrym wyborem dla starszego dziecka, natomiast młodsze dzieci lepiej zajmą się dorosłym psem.