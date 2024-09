W lutym 2024 roku Małgorzata Tomaszewska po raz drugi została mamą - na świecie pojawiła się jej córeczka, Laura. Była prezenterka "Pytania na śniadanie" w TVP wycofała się ze świata mediów, ale w tym czasie nie próżnowała. Zaczęła mocno dbać o swoją sylwetkę, dziś chwali się pierwszym sukcesem - powrotem do formy sprzed ciąży. Jakie ma sposoby na idealną figurę? Zobaczcie!

Tak o formę dba Małgorzata Tomaszewska!

Ten rok Małgorzata Tomaszewska śmiało może nazwać przełomowym. Niestety, nie rozpoczął się najlepiej jeśli chodzi o sprawy zawodowe - będąc w ciąży Małgosia dowiedziała się, że traci pracę w "Pytaniu na śniadanie" w TVP (w podobnej sytuacji znaleźli się wówczas jej koledzy po fachu - m.in. Ida Nowakowska, Izabella Krzan, Tomasz Kammel czy Aleksander Sikora). W Telewizji Polskiej pracowała ponad sześć lat (prowadziła m.in. "The Voice of Poland" oraz "Dance Dance Dance"), póki co jej dalsze plany zawodowe są owiane tajemnicą.

W międzyczasie Tomaszewska urodziła córeczkę, która otrzymała imię Laura. Małgosia swój czas poświęciła więc swoim dzieciom (z poprzedniego związku ma 7-letniego syna Enzo - niedawno wyszło na jaw, że ojcem chrzestnym chłopca jest Aleksander Sikora). Nie zapomniała jednak o aktywności fizycznej - dziś pochwaliła się swoimi sukcesami, w tym powrotem do wagi sprzed ciąży.

Wracam! Waga sprzed ciąży już jest, teraz czas na formę. Czyli była masa, będzie rzeźba napisała Małgosia

Gwiazda chce zmobilizować swoich fanów do ćwiczeń - sama regularnie trenuje na siłowni, co udowodniła na kilku zdjęciach na Instagramie:

Czuję się ze sobą dobrze. Dlaczego? Bo jestem mamą dwójki fantastycznych dzieci! I jestem dla siebie łaskawa (a nie zawsze tak było). Laurka rośnie jak na drożdżach, a ja poczułam chęć zadbania o siebie i powrotu do sportowej sylwetki. Ciąża i macierzyństwo nie muszą oznaczać braku formy, prawda? pyta Małgorzata

Tomaszewska zapewnia, że nie jest to chwilowa "zajawka" - ma nadzieję, że uda jej się utrzymać sylwetkę.

Dla większej motywacji wrzucam trzy ostatnie zdjęcia- Tak było. I będzie! trzymajcie kciuki! a może dołączycie?

Co ciekawe, jeszcze parę dni temu prezenterka pisała, że nie odkłada rzeczy na później, co wydaje się mieć odzwierciedlenie właśnie w sporcie:

Dziś Dzień Walki z Prokrastynacją, czyli odkładaniem rzeczy „na później”. Ja od dawna żyję w myśl zasady co masz zrobić jutro, zrób dziś, bo jutro zapomnisz. I wychodzi mi to na dobre. A Wy? Odkładacie zadania na później? zastanawiała się Małgosia

Czujecie się zmotywowani przez Małgorzatę?

