„Królowa Przetrwania” to reality show, w którym uczestniczki muszą przetrwać w ekstremalnych warunkach, walcząc o miano tytułowej "królowej przetrwania". Program stawia na rywalizację, sprawdzając siłę fizyczną, psychiczną oraz umiejętności przetrwania i współpracy uczestniczek.

W programie biorą udział celebrytki oraz osoby znane z mediów społecznościowych, które muszą zmierzyć się z trudnymi warunkami i wymagającymi zadaniami. Format cieszy się dużą popularnością, ponieważ łączy elementy survivalu z zaskakującymi zwrotami akcji i emocjonującą rywalizacją.

Teraz jednak media obiegła wiadomość, że widzowie muszą być przygotowani na zmiany emisji show. Drugi sezon zakończy się szybciej, niż wszyscy myśleli!

Nowe dni emisji „Królowej Przetrwania”

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, TVN wprowadza istotne zmiany w emisji drugiego sezonu programu „Królowa Przetrwania”. Jak się okazało, trzy ostatnie odcinki programu zostaną wyemitowane w jednym tygodniu, które zobaczymy w dniach 24-26 lutego, o godz. 20:00. Tym samym już wiadomo, że wielki finał 2. edycji "Królowej przetrwania" zobaczymy w środę, 26 lutego.

"Hotel Paradise" za "Królową przetrwania"

Dlaczego stacja TVN zdecydowała się na skrócenie emisji drugiego sezonu "Królowej przetrwania"? Jak się okazało, ma to związek z powrotem hitowej produkcji stacji, a mowa o "Hotelu Paradise", który startuje już 27 lutego. Program, podobnie jak w poprzednich sezonach, będzie emitowany na TVN7 od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00. Przypomnijmy, że w 10. edycji "Hotelu Paradise" szykuje się sporo zmian. Emocji zatem na pewno nie zabraknie.

Czy będzie kolejna edycja "Królowej przetrwania"?

Póki co nie ma informacji na temat tego, czy stacja TVN zdecyduje się na trzeci sezon "Królowej przetrwania". Jeśli jednak oglądalność utrzyma się na zadowalającym poziomie, a zainteresowanie programem w dalszym ciągu będzie tak ogromne, to niewykluczone jest, że stacja postanowi ruszyć z trzecią serią show. Póki co nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie poczekać na informacje na ten temat.

