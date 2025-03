W tym roku mija 20 lat od premiery „Chirurgów”. Serial stał się kultową produkcją wśród medycznych dramatów jak „Ostry dyżur” czy „Dr House”. Jak widać ten gatunek nie odchodzi do lamusa, a historie osadzone w realiach szpitali nadal wywołują emocje. Potwierdza to m.in. sukces serialu „The Pitt”, który w styczniu br. zadebiutował na platformie Max. Natomiast również nowa seria pojawiła się na Apple TV – „Berliński ostry dyżur”. Dla fanów mamy dobrą wiadomość. Już dzisiaj do telewizji trafi 21. sezon serialu „Chirurdzy”.

Reklama

„Chirurdzy” – sezon 21. w telewizji od 5 marca

Fani medycznych dramatów mogą zacierać ręce! Już 5 marca na kanale FX premierę będzie miał długo wyczekiwany 21. sezon serialu „Chirurdzy” („Grey’s Anatomy”). Kultowa produkcja o lekarzach Grey Sloan Memorial Hospital powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji, dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.

Serial, który od lat przyciąga miliony widzów na całym świecie, ponownie zabierze nas w świat operacyjnych sal i skomplikowanych relacji między bohaterami.

O czym jest nowy sezon „Chirurgów”?

21. sezon zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących. Widzowie mogą spodziewać się powrotu znanych postaci, ale także pojawienia się nowych bohaterów, którzy wprowadzą dodatkowe napięcie w Grey Sloan Memorial.

Jednym z największych pytań wśród fanów jest to, jak potoczą się losy dr Meredith Grey, w którą od lat wciela się Ellen Pompeo. Chociaż aktorka ograniczyła swoją rolę w poprzednim sezonie, jej obecność w najnowszych odcinkach pozostaje tajemnicą.

Twórcy serialu zapowiadają, że w 21. sezonie zobaczymy zarówno dobrze znanych bohaterów, jak i zupełnie nowe twarze. Poza Ellen Pompeo, w obsadzie pojawią się:

Chandra Wilson jako dr Miranda Bailey,

James Pickens Jr. jako dr Richard Webber,

Kevin McKidd jako dr Owen Hunt,

Kim Raver jako dr Teddy Altman.

Nie zabraknie także kilku niespodzianek castingowych, które mogą znacząco wpłynąć na fabułę sezonu.

Gdzie oglądać „Chirurgów”?

Nowy sezon „Chirurgów” będzie dostępny dla polskich widzów na kanale FX. Premiera pierwszego odcinka odbędzie się 5 marca, a kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

Dla tych, którzy nie mają dostępu do kanału FX, istnieje możliwość obejrzenia sezonu na platformach streamingowych. W Polsce serial jest dostępny na Disney+.

Inne seriale podobne do „Chirurgów”

Jeśli lubisz „Chirurgów” ("Grey’s Anatomy"), oto 5 podobnych seriali, które mogą Cię zainteresować:

"Szpital New Amsterdam" ("New Amsterdam") – Medyczny dramat o lekarzu, który chce zrewolucjonizować działanie jednego z najstarszych szpitali w USA. Dużo emocji i ludzkich historii. "The Good Doctor" – Serial o młodym chirurgu z autyzmem i zespołem sawanta, który musi udowodnić swoje umiejętności w prestiżowym szpitalu. "Chirurdzy: Potęga medycyny" ("Chicago Med") – Część uniwersum "Chicago Fire" i "Chicago P.D.". Pokazuje codzienność lekarzy w szpitalu w Chicago, pełną dramatycznych przypadków i trudnych decyzji. "Dr House" ("House M.D.") – Klasyczny medyczny hit o genialnym, ale trudnym w obyciu lekarzu, który rozwiązuje najbardziej skomplikowane przypadki medyczne. "Rezydenci" ("The Resident") – Serial o młodych lekarzach, którzy stawiają czoła brutalnej rzeczywistości amerykańskiej służby zdrowia i odkrywają mroczne tajemnice systemu.

Reklama

Zobacz także: Ten serial z tajemniczym twistem znajdziecie na Netfliksie. Pozycja dla fanów „Dark”