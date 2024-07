Okres dojrzewania obfituje w zmiany zachodzące w organizmie, w tym zmiany dotyczące seksualności. Chłopcy wchodzący w ten okres i młodzi mężczyźni mogą doświadczać polucji, czyli mimowolnych wytrysków nasienia podczas snu.

Podczas snu w fazie REM dochodzi do polucji

Zmazy nocne to naturalne, choć nie zawsze występujące zjawisko związane z dojrzewaniem i nadmiarem spermy u mężczyzn, którzy świadomy wytrysk mają rzadko. W fazie snu REM mózg jest bardzo aktywny i to w niej pojawiają się sny. W okresie dojrzewania i u dojrzałych płciowo mężczyzn mogą mieć one charakter erotyczny i prowadzić do orgazmu. Orgazm i towarzyszący mu wytrysk często bywa przesypiany, a dopiero rano zauważalne są jego skutki (mokra bielizna czy pościel).

Zmazy nocne a napięcie seksualne

Gdy napięcie seksualne nie jest rozładowywane i w jądrach jest za dużo spermy, prawdopodobieństwo zmazów nocnych rośnie. Organizm usuwa nadmiar nasienia właśnie w ten sposób. Jeśli mężczyzna często się masturbuje lub uprawia seks, może nie mieć polucji. Nie jest to jednak warunkiem koniecznym. To, czy zmazy nocne będą występowały, zależy też od genów, poziomu hormonów, a nawet diety. Zatem równie normalne i naturalne jest występowanie polucji, jak i ich brak.

Zbyt częste polucje mogą niepokoić

Dojrzewający chłopiec i młody mężczyzna miewają polucję średnio raz na 2 tygodnie do miesiąca. Nie ma powodów do obaw, jeśli zmazy nocne występują nawet dwa razy na tydzień. Jednak gdy ich częstotliwość u dojrzałego mężczyzny jest większa, należy skonsultować się ze specjalistą. Zbyt częste mimowolne wytryski podczas snu u dojrzałych mężczyzn mogą skutkować nawet niepłodnością. Wśród chłopców bardzo częste nocne zmazy nie wiążą się z koniecznością wizyty u lekarza.