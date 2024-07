Nie tylko aspiryna sprzyja wystąpieniu zespołu Reya, mogą się do tego przyczyniać także niektóre choroby, w tym grypa.

Zespół Reya może nawet doprowadzić do śmierci, ponieważ dochodzi do obrzęku mózgu i uszkodzenia wątroby. Leczenie polega na walce z objawami i utrzymaniu dziecka przy życiu.

Zespół Reya najczęściej dotyka dzieci od 4 do 12 lat

Nie bez powodu niektórych leków nie wolno podawać dzieciom poniżej pewnej granicy wiekowej, podobnie jest z salicylanami. Dowiedziono, że aspiryna może wywoływać u dzieci zespół Reya. Najczęściej występuje on u osób między 4. a 12. rokiem życia po podaniu aspiryny. Zachorowaniu sprzyjają też niektóre choroby: grypa, różyczka, świnka, ospa i infekcje rhinowirusami, reowirusami oraz adenowirusami. W nielicznych przypadkach zespół Reya u dzieci może wystąpić po kontakcie z toksycznymi chemikaliami, np. środkami ochrony roślin czy rozpuszczalnikiem do farb.

Skutki zespołu Reya – obrzęk mózgu i uszkodzenie wątroby

Pierwsze objawy zespołu Reya to wymioty i biegunka prowadzące do odwodnienia, a także symptomy nieprawidłowo działającego układu nerwowego. Dziecko cierpiące na zespół Reya ma problemy ze słuchem i zaburzenia mowy, jest senne i płaczliwe, a jego struktura myślenia jest zaburzona (splątanie). W konsekwencji obrzęku mózgu i encefalopatii wątrobowej (uszkodzenia wątroby) dochodzi do zatrucia organizmu toksynami, których nie może usuwać wątroba, a w konsekwencji do zaburzenia funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Z tego powodu zespół Reya objawia się też drgawkami i ostatecznie utratą przytomności.

Diagnoza i leczenie zespołu Reya

Zespół Reya to choroba o dużej śmiertelności – według różnych szacunków nie przeżywa od 20 do nawet 50% osób nią dotkniętych. Aby stwierdzić zespół Reya, należy wykluczyć inne choroby o podobnych objawach, np. zatrucie toksynami czy zapalenie opon mózgowych, mózgu albo zapalenie wątroby. Badaniami przeprowadzanymi w celu diagnozy tej choroby mogą być też histopatologia wycinka wątroby i analiza płynu mózgowo rdzeniowego. Zespół Reya leczy się, nawadniając dziecko i utrzymując je przy życiu.

