Magdalena Karwacka, którą mieliśmy okazję poznać w drugiej edycji "Love Island" opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, opatrzone długim opisem. Wymienia w nim dolegliwości, z jakimi właśnie się boryka. Wszystko mogłoby wskazywać na to, że wreszcie doczekamy się pierwszego juniora miłosnej wyspy. Ale czy na pewno?

"Love Island 2": Magda w szczerym wyznaniu

Od drugiej edycji miłosnego show Polsatu minęło sporo czasu, fani nadal z chęcią śledzą losy swoich ulubieńców. A szczególnie tych, którzy przetrwali próbę czasu. Jedną z nielicznych par nadal tworzą Magda i Igor. Przystojny uczestnik dla swojej miłości przeprowadził się z Londynu do Polski, a zakochani od razu po programie ze sobą zamieszkali i do dzisiaj tworzą zgrany duet. Jakiś czas temu fani przewidywali rozstanie Magdy i Igora z "Love Island 2" - wszystko przez to, że para długo nie pojawiała się w swoim towarzystwie. Tym razem także byli zaniepokojeni, ponieważ piękność z "Love Island" zniknęła na chwilę z mediów społecznościowych. Teraz wróciła z zaskakującą informacją!

Magda z "Love Island" podzieliła się nią za sprawą Instagrama:

- Trochę mnie tutaj nie było, w piątek obudzałam się z dziwnym ściskiem żołądka, do tego nudności, po czym wymioty, byłam taka osłabiona, że nawet nie mogłam wstać z łóżka... - zaczęła.

I kiedy fani mieli nadzieję, że Magda ma im do przekazania szczęśliwą nowinę, ta poinformowała, że... to niestety problemy zdrowotne:

- Dziś jest już trochę lepiej, ale czuję, że jestem osłabiona... Idę jutro na USG jamy brzusznej + morfologia, żeby zobaczyć, co się dzieje, czy to coś poważnego, czy tylko zatrucie. A jeszcze niedawno rozmawiałam z Igorem, że nigdy w życiu nie miałam problemów z żołądkiem, a tutaj coś takiego :( Odezwę się niedługo! - poinformowała.

Wszystko więc wskazuje na to, że na potomstwo tej dwójki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Tymczasem jednak Magda i Igor z "Love Island" zdradzili, gdzie odbędzie się ich ślub! Ten będzie miał miejsce na rajskiej wyspie Bali, gdzie zakochani spędzili jakiś czas temu wspaniałe wakacje. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć szybkiego powrotu do zdrowia!

