Tłusty czwartek to okazja do beztroskiego rozkoszowania się słodkimi smakołykami - niestety, w obliczu rosnących cen ta przyjemność może niemało kosztować! Jak kształtują się ceny pączków m.in. u Magdy Gessler czy Kuby Wojewódzkiego? Sprawdziliśmy, czy są wyższe, niż przed rokiem i co dla klientów przygotowali właściciele znanych miejsc z gastronomią.

Reklama

Tu zjecie najdroższe pączki w tłusty czwartek 2024. Wojewódzki znów zaskakuje

Coroczny tłusty czwartek jest dniem, w którym kalorie zupełnie się nie liczą. To, na co warto jednak zwrócić uwagę, to ceny słodkich przysmaków, które mogą przyprawić niektórych o zawrót głowy. Co prawda w dyskontach czy popularnych sieciówkach kupimy pączki już za kilka złotych, ale prawdziwy kunszt i smak odnajdziemy w słodkościach z najbardziej znanych polskich pracowni cukierniczych.

Jak co roku, ofertę na tłusty czwartek przygotowała Magda Gessler. W warszawskiej cukierni, którą restauratorka prowadzi razem ze swoją córką, Larą, znajdziemy szeroki wybór pączków z różnymi nadzieniami, m.in. czekoladą, śliwką, a nawet ... ajerkoniakiem i złotem. Za takie wypieki jednak trzeba co nieco zapłacić: w tym roku ceny pączków u Magdy Gessler oscylują wokół kwoty 22 zł za sztukę. Przypomnijmy, że to aż 4 złote więcej niż rok temu i 7 złotych drożej niż w 2022 roku.

East News

Zobacz także: Pilne oświadczenie Magdy Gessler. Królowa TVN musi się tłumaczyć

Choć Magda Gessler może pochwalić się szeroką ofertą pączków, w tym roku to Kuba Wojewódzki jest niekwestionowanym królem, jeśli chodzi o kreatywność w przygotowaniu słodkości. W jego restauracji klienci mogą zamówić bowiem ... boxy ze słodkościami, których cena to aż 200 złotych za sztukę! Na Facebooku restauracja opublikowała listę produktów, które znajdują się w słodkim pudełku od Wojewódzkiego.

Zobacz także

Pisaliście, dzwoniliście, więc… Ujawniamy zawartość najdroższego, limitowanego tłustego mystery boxa! 3x najlepsze pączki w kraju, 4x chrupiące faworki, 6x batony WW od E. Wedel - czytamy w opisie słodkich pudełek.

Gdy tylko internauci zapoznali się z ofertą, ruszyli z komentarzami - nie wszyscy uznali ceny boxów Wojewódzkiego za adekwatne!

3 pączki, 6 faworków i 6 batonów za 200 złotych? Wam to już się sufit na głowę zwalił dawno temu...

Wojewódzki natychmiast postanowił odpowiedzieć na "zarzuty" w sprawie pączków i - jak ma to w zwyczaju - nie gryzł się przy tym w język.

Nie stać Cię. Idź do Magdy Gessler - odpowiedział gwiazdor TVN.

Dla tych, którzy w tłusty czwartek szukają bardziej "budżetowej" opcji, alternatywą mogą być pączki od Piotra Adamczyka. W restauracji Stary Dom zapłacimy "tylko" 12 złotych za sztukę.

Zaskoczyły Was ceny pączków na tłusty czwartek u Magdy Gessler i Kuby Wojewódzkiego? A może skusicie się w tym roku na taką przyjemność?

Reklama

Zobacz także: Kuba Wojewódzki o współpracy z Januszem Palikotem i biznesie

x-news