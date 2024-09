Za nami pierwsze Rajskie Rozdanie w 9. edycji "Hotel Paradise", które jak zawsze było pełne emocji. Fani programu z niecierpliwością wyczekują na każdy odcinek, ale ostatnio dali upust swoim emocjom. To wszystko jest związane ze zmianami, które pojawiły się ostatnio w stacji!

Fani "Hotel Paradise" nie mogą tego zrozumieć

Ruszyła 9. edycja "Hotelu Paradise" z nowymi uczestnikami, która zdaje się przynieść wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Za uczestnikami show pierwsze Rajskie Rozdanie — Kuba jako pierwszy musiał podjąć trudną decyzję o tym, którą z dziewczyn odeśle do domu. Uczestnik show postanowił tworzyć dalej relację z Alicją, a Sabrinę odesłał do domu. Uczestnicy ledwo co zdążyli pożegnać Sabrinę, a w willi pojawiła się nowa uczestniczka 20-letnia Ania z Kanady, która na co dzień zajmuje się księgowością w rodzinnej firmie.

W Kanadzie jest dramat. Szukam polskiego męża. Po to przyszłam do programu. Zazwyczaj uwodzę i porzucam. Ci, co dają mi się uwieść, to po prostu są biedni, bo nigdy nie dostają tej szansy, którą chcą — powiedziała Ania.

Los uśmiechnął się do nowej uczestniczki, która miała bardzo wyjątkowe wejście z jeszcze większą nagrodą. Uczestniczka show otrzymała pięć dań wybranych przez uczestników show, najbardziej smakował jej ryż z owocami morza Andrzeja. To oznacza, że to właśnie on został jej nowym partnerem w programie. Ale na tym się nie skończyło! Ania otrzymała od prowadzącej kopertę, w której znajdował się zielony motylek z napisem "immunitet" - co oznacza, że będzie bezpieczna na najbliższym Rajskim Rozdaniu.

Widzowie chętnie oglądają każdy odcinek "Hotelu Paradise", ale nie mogę się pogodzić z tym, że nie mogą zobaczyć przed premierowych odcinków dzień przed na platformach Maxx, tak jak to było podczas wcześniejszych edycji w Playerze. W komentarzach rozpętała się burza.

Czemu nie ma odcinka na MAX od 9?

Ale żeście namieszali z tymi odcinkami na Playerze oraz Maxie

Na player nie ma już ''Hotel Paradise Extra'' gdzie można było obejrzeć odcinek wcześniej niż emisja w tv. Dlaczego — piszą internauci.

