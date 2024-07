Sok z białej kapusty zawiera L-glutaminę – aminokwas, który usprawnia pracę jelit. Wpływa zbawiennie na stan włosów, skóry, paznokci i ogólną odporność organizmu oraz ma działanie przeciwzapalne.

Sok z białej kapusty – właściwości zdrowotne

Sok z białej, świeżej kapusty można pić profilaktycznie, lub stosować jako lek. Sok z kapusty to lek na anemię (niedokrwistość), wrzody żołądka i dwunastnicy, zapalenie jelita grubego. Sok z białej kapusty jest doskonałą alternatywą dla kupowanych w aptece probiotyków (tabletek, które chronią naturalną florę jelitową), zalecanych m.in. przy zażywaniu antybiotyków. Liście świeżej kapusty mają szczególne właściwości – działają oczyszczająco, pomagają pozbyć się toksyn z organizmu, likwidują obrzęki spowodowane zatrzymywaniem wody w organizmie. Sok z białej kapusty ułatwia walkę z chorobami skóry: trądzikiem, łupieżem, oparzeniami, odmrożeniami, opryszczką, egzemą (stanem zapalnym skóry). Sok ze świeżych liści kapusty warto pić przy przeziębieniach.

Sok z białej kapusty – sposób przygotowania

Do przyrządzenia soku z białej kapusty potrzebne są zdrowe liście, które należy umyć, poszatkować i wrzucić do sokowirówki. Dla poprawy smaku do soku można dodać marchew, seler, jabłka. Sok z kapusty najlepiej pić zaraz po przygotowaniu, w innym wypadku traci część cennych właściwości. Jeżeli z jakichś powodów nie możemy zawsze pić świeżego soku, należy go przelać do szklanej butelki i trzymać w lodówce nie dłużej niż dwa dni.

Profilaktycznie dobrze jest pić szklankę soku dziennie. W przypadku chorób takich jak anemia, wrzody żołądka czy zapalenie jelita grubego, aby zobaczyć efekty sokowej kuracji, należy pić szklankę świeżego soku z kapusty regularnie przez trzy tygodnie przed każdym posiłkiem (3-5 razy dziennie).