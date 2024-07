Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja zbliża się wielkimi krokami. Roksana Węgiel pochwaliła się zdjęciami z wieczoru panieńskiego, specjalnie na tę okazję wyjechała z koleżankami za granicę. Jako pierwszy fotkę ukochanej w welonie pokazał Kevin Mglej, jednak chwilę później i na profilu nastolatki pojawiły się zdjęcia z wydarzenia. Zobaczcie, jak swój wieczór panieński spędzała Roxie.

Wieczór panieński Roksany Węgiel

To wyjątkowy rok dla Roksany Węgiel, szczególnie pod względem prywatnym. Rok po zaręczynach z Kevinem Mglejem zdecydowała się wziąć ślub cywilny. Wszystko wydało się, gdy okazało się, że w dokumentach firmowych Roksana Węgiel figuruje już z dwuczłonowym nazwiskiem. Przez uwielbianą przez fanów wokalistką jest jeszcze ślub kościelny. Ten ma odbyć się pod koniec wakacji, jednak Roksana Węgiel i Kevin Mglej, chociaż nie ukrywają, że planują wesele, nie chcą mówić o szczegółach. Zaplanowali by uroczystość była prywatna i spędzona w gronie najbliższych im osób. 6 lipca zaskoczyli jednak zdjęciami w mediach społecznościowych. Okazuje się, że właśnie wtedy odbył się wieczór panieński wokalistki. Jako pierwszy zdjęciami Roksany Węgiel w białej sukience i welonie pochwalił się Kevin Mglej.

Instagram @roxie_wegiel

Kevin Mglej nie szczędził Roksanie Węgiel komplementów tego wieczoru. Nie tylko rozpływał się nad tym, że wygląda pięknie w bieli ale również publikował jej zdjęcia, wyznając jej miłość. Ten wieczór zakochani spędzali osobno, jednak Roxie Węgiel miała czas na to, by odpisywać na słowa ukochanego, przyznając m. in. że tęskni. W końcu i Roksana Węgiel zdecydowała się opublikować zdjęcie z wieczoru panieńskiego. Na fotce pozuje z trzema przyjaciółkami. Wszystkie dziewczyny ubrane były na biało. Miały także opaski z króliczymi uszkami. Roxie wyróżniała się kwiatowym wiankiem z doczepionym z tyłu welonem.

Bride babes - podsumowała.

Na razie to jedyne zdjęcie, jakim zdecydowała się podzielić.

Instagram @roxie_wegiel

Roksana Węgiel na swój wieczór panieński wybrała białą mini sukienkę z wycięciami przy talii. Kevin Mglej również chwalił się zdjęciami z wyjazdu. Czas spędzał na jachcie. Myślicie, że jego wieczór kawalerski również przypadł w tym samym czasie?

