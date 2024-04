Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski szykują się do ślubu. Aktorka nie ukrywa, że nienajlepsza z niej ślubna organizatorka, ponieważ ciężko jej było zabrać się za przygotowania. Internauci czekają na jej wielki dzień, tymczasem Klaudia Halejcio zaskoczyła wszystkich nagraniem w białej sukni i welonie. Czyżby to już?

Klaudia Halejcio w białej sukni i welonie

Ślub Klaudii Halejcio wywołuje niemałe poruszenie w sieci. Aktorka jednak jego datę wciąż utrzymuje w tajemnicy, chociaż wyjawiła mały szczegół: "Jedyne co mogę ujawnić, to że nasz ślub odbędzie się w tym roku, w te wakacje. Więc tak, ten wyjątkowy moment zbliża się wielkimi krokami" - mówiła w rozmowie z Żurnalistą kilka tygodni temu. Teraz fani aktorki na jej Instagramie mogą zobaczyć zabawną rolkę nawiązującą do jej wielkiego dnia. Klaudia Halejcio pokazała, jak ćwiczy drogę do ołtarza. Wystrojona w białą suknię i welon, kroczy po włączonej bieżni, a rękach zamiast bukietu panny młodej trzyma... pasujący do bieżni odważnik.

Gotowa go wyjścia #wedding #weddingday

Fani Klaudii Halejcio płaczą ze śmiechu. Uwielbiają ją za jej dystans do świata i tego, co dzieje się wokół niej. "Ślubna" rolka bardzo przypadła do gustu internautom:

Forma życia przed ślubem będzie

Cudowna! Kochamy Twój humor ❤

Kroki trzeba ćwiczyć

Hahha nad mimiką twarzy też trzeba zapanować, super

Jak widać, Klaudia Halejcio pomyślała o wszystkim, nawet o odpowiednim wysokim obcasie! Jak oceniacie jej zabawną ślubną rolkę?

Instagram @klaudiahalejcio

Ślub Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego z pewnością będzie wielkim wydarzeniem. Aktorka już zapowiedziała, że nie ograniczyła się tylko do jednej sukni ślubnej. W wywiadach wspominała, że wybrała kilka wersji i ma za sobą już przymiarki. Jesteście ciekawi, by zobaczyć, jak będzie prezentowała się w dniu prawdziwego ślubu?

