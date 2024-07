W ostatnich latach aktywność Kasi Cichopek na Instagramie znacząco wzrosła, co niezwykle cieszy jej fanów. Gwiazda "M jak miłość" ochoczo dzieli się z nimi kulisami swojej pracy, realizuje kampanie reklamowe, a niekiedy przemyca bardziej prywatne smaczki. Te z Maćkiem Kurzajewskim spotykają się z wyjątkową euforią ze strony internautów. Teraz aktorka przybyła do nich z krótkim, ale wymownym obwieszczeniem!

Reklama

Kasia Cichopek w białej sukni

W ciągu kilku ostatnich lat w życiu Kasi Cichopek wydarzyło się więcej, niż można by się spodziewać. Zakończyła swoje trwające 17 lat małżeństwo, związała się z kolegą z branży, Maćkiem Kurzajewskim, a także otrzymała zupełnie nowe dla niej zajęcie, bo została prowadzącą "Pytania na śniadanie". I na polu zawodowym nie brakowało jednak zawirowań, bo z początkiem roku ona i Maciek zostali zwolnieni z formatu, a ostatnio dowiedzieliśmy się, że Kasia przechodzi do konkurencyjnej stacji Polsat!

Na start otrzymała tam posadę gospodyni nowego show, a także ma ponoć współprowadzić zapowiadaną przez telewizję śniadaniówkę. Choć te doniesienia odbiły się szerokim echem w mediach, trudno nie zgodzić się, że niezmiennie to życie prywatne aktorki budzi największe zaciekawienie. Wygląda na to, że jej związek z Kurzajewskim kwitnie, ale wbrew plotkom, która pojawiły się już dawno temu, wciąż nie doszło do ślubu. Co ciekawe, ostatnich kilka dni zakochani spędzili osobno, ponieważ Kasia wyjechała na plan zdjęciowy nowego reality show, a Maciej udał się z synem do słonecznej Grecji. Czy teraz planują wspólny wyjazd? Wpis Cichopek może to sugerować.

2024 rok

Aktorka wrzuciła bowiem na Instagram fotkę, na której pozuje w długiej, białej sukni, z bufiastymi rękawami i głębokim dekoltem. Do niej dobrała klapki w tym samym kolorze, oraz modny w tym sezonie koszyk. Przy okazji dumnie obwieściła:

Gotowa na urlop. Tryb wakacyjny

Wygląda na to, że Kasia ma w planach odpoczynek od pracy. Czy uda się z Maćkiem na kolejny wyjazd? Czas pokaże, ale zanim aktorka uraczy nas fotkami z urlopu, internauci nie mogą wyjść z zachwytu, jak ta pięknie prezentuje się w śnieżnobiałej kreacji.

Zobacz także

Pięknie

Kasiu wyglądasz zjawiskowo. Piękności

Boziu mój, ale pięknie. Pozdrawiam... fajnego urlopu, fajnego czasu i wszystkiego, co fajne

Rewelacyjnie

Nie możemy się doczekać, aż Kasia Cichopek podzieli się z nami kadrami z urlopu.

Reklama

Zobacz także: Tak naprawdę wygląda praca na planie nowego show Katarzyny Cichopek. Prezenterka nie owija w bawełnę