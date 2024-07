Kevin Mglej z powodu narastających plotek na temat jego związku z Roksaną Węgiel postanowił wycofać się z mediów społecznościowych. Wygląda jednak na to, że powoli zmienia zdanie, a dzisiaj zaskoczył wszystkich publikując zdjęcia Roksany Węgiel w białej sukni i welonie. Czy to już?

Reklama

Roksana Węgiel w białej sukni i welonie

Związkiem z Kevinem Mglejem Roksana Węgiel pochwaliła się w dniu swoich 18-stych urodzin. W tym samym czasie przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zamieszkała z ukochanym. Niedawno Roksana Węgiel pokazała jak mieszka. W pierwszej połowie roku media odkryły, że Roksana Węgiel wzięła ślub cywilny z Kevinem Mglejem a ich wielkie wesele i ślub kościelny zaplanowane jest na koniec wakacji. Nagle jednak Kevin Mglej opublikował w sieci serię zdjęć a na jednym z nich widać, jak Roksana Węgiel pozuje w białej sukni i wianku z welonem zaczepionym z tyłu.

Jesteś taka hot w bieli - napisał.

Ten wpis z pewnością tylko podsyci zainteresowanie wokół jego ślubu z Roksaną Węgiel.

Instagram @kevinmglej

Nie wiadomo jednak czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej spędzają właśnie wieczory panieńskie i kawalerskie czy to tylko zdjęcie, które jest nawiązaniem do ich wielkiego dnia. Zdjęcie w białej sukni to nie jedyne zdjęcie Roxie Węgiel, jakie pokazał Kevin Mglej. Na innym Roksana Węgiel pozuje w czerwonej mini sukience, a mąż wyznaje jej miłość:

Najpiękniejsza na świecie. Ideał. Kocham

Kevin Mglej opublikował także wymowne nagranie z jachtu, na którym oznaczył Roksanę Węgiel a w tle dodał fragment piosenki "My beautiful wife" z fragmentem: "Zawsze będziesz moją piękną żoną". Wokalistka odpisała ukochanemu: "Tęsknię".

Zobacz także

Instagram @kevinmglej

Kevin Mglej pokazał również zdjęcie z przyjacielem, z którym spędza czas na wodzie. "Last dance" - podpisał wymownie. Myślicie, że coś jest na rzeczy? Do tej pory ani Roksana Węgiel ani Kevin Mglej nie zdecydowali się komentować plotek na temat ślubu cywilnego ani daty ślubu kościelnego. Utrzymują, że to ich prywatne święto i będą chcieli je spędzić z dala od zainteresowania mediów.

Reklama

Zobacz także: Rozpromieniona Roksana Węgiel pokazała jak spędza czas z Kevinem Mglejem i jego synem. Nie byli sami!

Instagram @kevinmglej