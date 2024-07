Migdały zwiększają wydolność mózgu, poprawiają pamięć, zapewniają uczucie sytości na długo a nawet odchudzają. Migdały mogą służyć jako zdrowa przekąska, albo dodatek do wielu potraw. Zarówno walory smakowe jak i odżywcze czynią z owoców migdałowca niezastąpiony składnik każdej dobrze zbilansowanej diety.

Migdały - składniki odżywcze i ich wpływ na organizm

Bogate przede wszystkim w tłuszcz (52%), białko (20%) i węglowodany (20%) migdały są wartościowym pożywieniem. Warto zaznaczyć, że tłuszcze w migdałach są nienasycone, dzięki czemu pomagają regulować poziom cholesterolu we krwi, zapobiegając miażdżycy i udarom. Ilościowa zawartość pierwiastków w migdałach – wartości podane na 100 g migdałów:

Żelazo – 3 mg,

Sód – 14 mg,

Wapń - 239 mg,

Magnez- 269 mg,

Fosfor - 454 mg,

Potas - 778 mg.

Migdały są szczególnie polecane osobom dbającym o linię oraz po przebytej chorobie. Okres rekonwalescencji i niskokaloryczna dieta odchudzająca, to czas w którym organizm potrzebuje dużych dawek skondensowanych składników odżywczych. Dlatego w tej roli znakomicie sprawdzają się migdały, które można chrupać między posiłkami. Badania amerykańskich naukowców z Pennsylvania State University przeprowadzone na grupie osób z nadwagą dowiodły, że jedzenie dziennie garści migdałów (około 30 g) pozwala na zrzucenie tłuszczu szczególnie z obszaru ud i brzucha. Oprócz tego migdały zaopatrują nas w jeden z najpotężniejszych przeciwutleniaczy czyli witaminę E, która walczy z wolnymi rodnikami hamując procesy starzenia się komórek, ponadto ujędrnia i uelastycznia skórę. Zawarty w migdałach cynk poprawia kondycję włosów i paznokci. Wapń i fosfor – to podstawowe budulce zębów i kości. Jedząc migdały dostarczamy te cenne pierwiastki w przyjemny sposób do naszego organizmu, przy okazji zapobiegając osteoporozie. Witaminy z grupy B (B1, B2 – ryboflawina i B3 – niacyna, B17), w które również bogate są te pestki, regulują pracę narządu wzroku oraz układów: krwionośnego i nerwowego. Oprócz tego biorą udział w rozkładzie kwasów tłuszczowych, węglowodanów i aminokwasów. Magnez doskonale wpływa na pamięć, koncentrację i wytrzymałość. Oprócz tego migdały są szczególnie cennym składnikiem diety osób cierpiących na anemię – ze względu na wysoką zawartość żelaza. Warto pamiętać, że 100 g migdałów to ponad 500 kalorii, dlatego nie objadajmy się nimi, garść dziennie w zupełności wystarczy, ponadto mają działanie przeczyszczające – ponieważ zawierają błonnik. Migdały są szczególnie polecane osobom chorym na cukrzycę, ponieważ są to orzechy o bardzo niskim indeksie glikemicznym (IG 15). Oznacza to, że po ich zjedzeniu nie następuje skok glikemii, czyli zapewniając uczucie sytości na długo jednocześnie zapobiegają napadom głodu. Migdały to idealna przekąska dla kobiet w ciąży ze względu na zawartość kwasu foliowego, który ma pozytywny wpływ na wzrost i funkcjonowanie tkanek. Oprócz tego składniki zawarte w migdałach wpływają korzystnie na wagę płodu oraz przekazywanie cech dziedzicznych komórek.

Migdały w kuchni

Migdały dodawane są do wypieków, szczególnie świątecznych jako nieodłączny składnik mieszanki bakaliowej, czy słodkiej i plastycznej masy marcepanowej. Orszada, to francuski napój przygotowywany z drobno pokruszonych migdałów, które zalewane są wodą lub mlekiem i przecierane przez sito. Drobno zmielone migdały mogą zastępować mąkę, szczególnie do słodkich wypieków. Jest to dobra wiadomość dla osób stosujących dietę bezglutenową. Aby migdały zachowały wszystkie swoje cenne wartości odżywcze nie wolno ich poddawać obróbce termicznej. Najlepiej przechowywać je w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce. Migdały w kuchni można stosować prawie do wszystkiego, ponieważ mają neutralny smak. Świetnie sprawdzą się do przygotowania mleka, jako posypka do kanapek czy sałatek, można zrobić z nich chrupiącą panierkę, a nawet wegański majonez. Zastosowań jest bez liku tak samo jak wartości odżywczych, jakie mają w sobie te niepozorne pestki.

