Nowy film, będący najnowszą częścią serii, w którym Steve Carell ponownie wciela się w Feloniusa Gru, zawiera muzykę z szerokiego zakresu gatunków, w tym utwory muzyka Pharrella Williamsa i hity popowe Eltona Johna i Dua Lipy, BTS, Pitbull'a i nie tylko.

Reklama

Carell nie jest jedynym aktorem głosowym, który ponownie wciela się w swoją rolę – Kristen Wiig powraca jako Lucy Wilde, Miranda Cosgrove jako Margo i Dana Gaier jako Edith, a także kilka nowych głosów i postaci – w tym czarny charakter Willa Ferrella, Maxime Le Mal, Sofía Valentina Vergary i Poppy Prescott Joey’a Kinga.

Zastanawiasz się, jakie piosenki pojawią się w nowym filmie? Przeczytaj wszystko, co musisz wiedzieć o ścieżce dźwiękowej do "Gru i Minionki: Pod przykrywką".

Kto skomponował ścieżkę dźwiękową do "Gru i Minionki: Pod przykrywką"?

Muzykę do filmu skomponował Heitor Pereira, który stworzył muzykę do wszystkich dotychczasowych filmów z serii "Minionki".

Inne filmy Pereiry to "Smerfy" i "Ciekawski George" z 2006 roku, a także "Chihuahua z Beverly Hills" i "Please Stand By".

Zobacz także

Jakie inne utwory znajdują się w "Gru i Minionki: pod Przykrywką"?

Oprócz partytury Pereiry, "Gru i Minionki: Pod przykrywką" zawierają także wiele piosenek popowych, od remiksu "Cold Heart" Eltona Johna i Dua Lipy po "Double Life" Pharrella Williamsa.

Pełna lista piosenek w filmie przedstawia się następująco:

None Of Your Business od Teezo Touchdown

Lil Mega Minion od Lil Yachty

Double Life od Pharrell Williams

Despicable Me od Pharrell Williams

Word Up od Cameo

Unbelievable od EMF

Hot For Teacher od Van Halen

Freedom od Pitbull

Boombayah od BLACKPINK

I’m Too Sexy od Right Said Fred

Cold Heart (Pnau Remix) od Elton John and Dua Lipa

Dynamite by BTS

Gonna Die Alone od Hanni El Khatib

Karma Chameleon od Culture Club

Main Title (Terminator 2 Theme) od Brad Fiedel

Through The Fire And Flames od DragonForce

Everybody Wants To Rule The World od Tears For Fears

"Gru i Minionki: pod przykrywką" jest już dostępny w kinach.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagowała i przetłumaczyła Natalia Cieślak.