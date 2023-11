5 z 12

PUR, Zestaw do makijażu, Love Your Selfie III Face Palette & Mini Mascara Set

Zestaw składa się z:

- Paleta cieni - zawiera mocno napigmentowane i niezwykle trwałe cienie do powiek o jedwabistej konsystencji. Zawiera cienie matowe, satynowe oraz intensywne cienie brokatowe w ciepłych i chłodnych odcieniach.

- Róż Classic, bronzer Timeless i rozświetlacz Iconic

- Mini tusz do rzęs Fully Charged - maskara z peptydami i pro-witaminą B5, stymulująca wzrost rzęs, nadaje objętości i wyraźnie pogrubia rzęsy, efekt pełnych rzęs jest wyrazisty i długotrwały.

Zestaw dostępny na Cosibella.pl w cenie 189 złotych.