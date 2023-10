Katarzyna Skrzynecka z oskarżeniami o retusz zdjęć, czy też docinkami na temat wagi, musi mierzyć się regularnie. Choć aktorka nie ukrywa, że nie raz i nie dwa internautom udało się jej dopiec, to otrzymuje od fanów także morze wsparcia i zrozumienia. Skrzynecką w ciałopozytywności i samoakceptacji dopinguje także jej mąż. Pomaga jej zarówno w układaniu diety, jak i odpoczynku od wyrzeczeń.

Nowe zdjęcia Katarzyny Skrzyneckiej zrobiły furorę w mediach społecznościowych. Aktorka przyznała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna". Jednak w przeszłości to internauci głównie mieli problem z jej sylwetka. Sama nie ukrywała zdziwienia i radości, kiedy ostatnie fotki z rodzinnych wakacji zderzyły się z tak ciepłym przyjęciem.

Katarzyna Skrzynecka o walce z wagą opowiadała już nie raz, otwarcie dotykając tematu kultu szczupłej sylwetki. Jak podkreślała w jednym z wywiadów, nieco dziwi ją presja dotycząca wyglądu w momencie, w którym jej dokonania zawodowe nie są na nim oparte. Aktorce mimo wszystko zdarzało się podjąć bardziej radykalnych metod w celu schudnięcia - w 2019 roku, stosując przez 5 tygodni detoks wegański, Katarzyna Skrzynecka zrzuciła ponad 10 kilogramów.

Katarzynie Skrzyneckiej uzyskanej niższej wagi nie udało się utrzymać na stałe. Aktorka tłumaczyła jednak, że na pierwszym planie stawia karierę, a nie wartościowanie zależnego od tego, jakiego rozmiaru jest jej sylwetka. Nie oznacza to jednak, że nie dotykały ją przykre uwagi.

Trzeba to obracać w poczucie humoru, tym się często ratuję. (...) Ja siebie lubię i jestem dla siebie życzliwa. Jestem też krytyczna wobec siebie. Zdaję sobie sprawę, że można wyglądać lepiej i uprawiać więcej sportu, jeśli ma się na to czas. Przyjdzie na to czas, że wrócę do sylwetki z czasów studiów. Jeśli nie powrócę, to nie spędza mi to snu z powiek. Najważniejsze, że rzetelnie pracuję, mam nadzieję, jako dobry aktor, i to jest moje zadanie życiowe. Tam mam być świetna, a nie modelką na wybiegu. Zresztą z moim wzrostem nikt by nie wpuścił trolla na wybieg - dowcipkowała w rozmowie z Pudelkiem.