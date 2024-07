"Love Lies Bleeding" opowiada historię menadżerki siłowni Lou (Kristen Stewart), której przyziemne życie zmienia się na zawsze, gdy kulturystka Jackie ( Katy O'Brian ) przybywa do miasta jak błyskawica. Jednak ich związek wkrótce wywołuje przemoc, a toksyczna i elektryczna dynamika wciąga ich głębiej w sieć przestępczej rodziny Lou (Ed Harris i Dave Franco).

Dzikiej historii pełnej śmierci i krwi towarzyszy emocjonująca ścieżka dźwiękowa, która zawiera utwory skomponowane przez Clinta Mansella, który jest najbardziej znany ze współpracy z reżyserem Darrenem Aronofskym przy takich projektach jak Requiem For A Dream, Black Swan i The Wrestler.

Ścieżka dźwiękowa z filmu "Love Lies Bleeding"

Poniżej znajduje się lista wszystkich utworów znajdujących się na ścieżce dźwiękowej "Love Lies Bleeding".

Transformation od Nona Hendryx

Stars Fell On Alabama od Kay Starr

Mutant Man od Patrick Crowley

Nice Mover od Gina x Performance

Energy Flow (Ki No Nagare) od Shiho Yabuki

Je rêve de danser od Paul Bonneau

The Moon Is Blue od Colourbox

Bad Bad Man od David Rockower

Ask Me To Dance Mr Cowboy od Marc Ferrari

Whisper od Martin Rev

„Love Lies Bleeding” pojawi się w polskich kinach od 2 sierpnia 2024 roku.

