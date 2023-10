Patricia Kazadi udzieliła nam wyczerpującego wywiadu, w którym opowiedziała nie tylko o swoich artystycznych planach i premierze nadchodzącej płyty, ale także o niektórych aspektach życia prywatnego. Piosenkarka zdradziła nam m.in. to, dlaczego nie pokazuje swojego partnera oraz czy planuje mieć dzieci.

Patricia Kazadi o macierzyństwie

Jeszcze kilka lat temu Patricia Kazadi powiedziała w jednym z wywiadów, że w przyszłości chciałaby mieć trzech synów. Później jednak okazało się, że choruje na endometriozę, co nieco skomplikowało jej plany. Dziś mówi, że owe pragnienie z przeszłości jest już nierealne, chyba że zdecydowałaby się na adopcję. W naszym wywiadzie dodaje: "Jeżeli uda mi się mieć jedno dziecko, to będzie i tak ogromny sukces". Czy zatem planuje w najbliższej przyszłości zostać mamą?

- To nigdy nie było moim marzeniem. Myślę, że w zależności od tego, z kim byłam, to różnie do tego podchodziłam. Jeżeli mój partner bardzo chciał, to może mi się przez chwilę coś pojawiało, na zasadzie, że dla nas zdecydowałabym się na ten krok, ale nigdy nie było to moim marzeniem. Jak byłam małą dziewczynką, to nie mówiłam, że "marzy mi się mieć dzieci", tylko mówiłam: "Marzy mi się być na scenie". Miałam inne priorytety i marzenia. I to też jest okej. Nie każda kobieta może być mamą, nie każda kobieta musi być mamą. Mało tego - uważam, że nie każda powinna być - powiedziała Patricia Kazadi.

Wokalistka podkreśliła, że od lat komunikuje, że nie ma takiego marzenia, jednak równocześnie pozostaje w tej kwestii otwarta. Przez to, że została zdiagnozowana u niej endometrioza i wybór posiadania dzieci został jej ograniczony lub też odebrany, to ma w głowie sprzeciw, typu: "Ale moment, ja chcę decydować o swoim ciele". W rozmowie z nami dodała: "Nie zamykam się na ten temat, ale na tę chwilę jest to w bardzo dalekich planach". Co jeszcze zdradziła artystka? Sprawdźcie w naszym wywiadzie.