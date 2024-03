Od emisji 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" minęło już kilka lat. Ania, która wzięła udział w programie, wciąż cieszy się popularnością internautów, którzy chętnie śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Teraz uczestniczka zdecydowała się na spektakularną metamorfozę, jednak kryje ona za sobą coś więcej.

Ania Wróbel to uczestniczka 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która została dopasowana z Grzegorzem Zygadło. Od samego początku para złapała dobry kontakt i wydawało się, że mają spore szanse na stworzenie udanego małżeństwa. Jednak los chciał inaczej i para podjęła decyzje o rozwodzie. Na szczęście uczestniczce show udało się znaleźć miłość poza kamerami, a fani chętnie śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Ostatnio Ania ze "Ślubu" pochwaliła się swoim nowym członkiem rodziny, który zaskoczył internautów. Teraz uczestniczka show zdecydowała na zmianę swojego wyglądu.

Ania ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się na ostre cięcie i powrót do swojego naturalnego koloru. Okazuje się jednak, że zmiana wewnętrzna kryje za sobą coś więcej.

Zdecydowałam się na zmianę, z platynowego blondu wracam do mojego naturalnego koloru włosów i jestem już coraz bliżej :) To dla mnie nie tylko zmiana fryzury, ale też symboliczny krok w stronę naturalności i akceptacji swojego prawdziwego ja. Chociaż bardzo szybko mi rosną włosy i zmiany są częścią mojej natury, raz długie raz krótkie, ciepłe/chłodne, to ta decyzja ma dla mnie szczególne znaczenie. Aż 16 lat byłam jasną blondynką. Kto wie, co przyniesie przyszłość? Może jeszcze kiedyś wrócę do platyny albo zdecyduję się na całkowicie nowy kolor i fryzurę? Jedno jest pewne — każda zmiana to odkrywanie siebie na nowo!

— napisała Ania.