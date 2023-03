Tak Mandaryna świętuje 45. urodziny z ukochanym. "Zapamiętam każdą sekundę"

Mandaryna od kilku miesięcy spotyka się z nowym mężczyzną. Nie ukrywa, że jest szczęśliwie zakochana, ale długo starała się chronić związek przed nadmiernym zainteresowaniem mediów. Dopiero od niedawna pokazuje się z partnerem podczas bardziej oficjalnych wyjść, zaliczyli też debiut na Instagramie. W końcu przyszedł czas na pierwszy wspólny wywiad. Co takiego ujawnili zakochani? Mandaryna o kolejnym ślubie. Decyzja w tej sprawie już została podjęta Marta "Mandaryna" Wiśniewska i jej wybranek, Adrian, wzięli udział w charytatywnym walentynkowym pokazie mody w Podkowie Leśnej. Przy okazji udzielili krótkiego wywiadu, w którym opowiedzieli o swoim związku. Partner tancerki wydawał się lekko onieśmielony sytuacją, dlatego to ona częściej zabierała głos. Zakochani wyjawili, że ich pierwsze spotkanie miało miejsce na jednym z planów filmowych (Adrian pracuje w tej branży), a później wpadli na siebie w parku. Zdaniem celebrytki, wszystko wyszło bardzo naturalnie. Zaprzeczyła jednak, jakoby od razu ugodziła ich strzała Amora: Zastanawiam się, czy w ogóle istnieje taka miłość od pierwszego wejrzenia? Można być kimś zainteresowanym od pierwszego wejrzenia - wyjaśniła, sugerując, że tak było w ich przypadku- wyznała w rozmowie z portalem Jastrzabpost.pl. Partner Mandaryny nie udawał, że nie wie kim ona jest: Kojarzyłem od razu - przyznał przed kamerą. Zobacz także : Michał Wiśniewski o zaręczynach: "Nie do końca było mnie stać na pierścionek" W pewnym momencie reporterka zapytała partnera Mandaryny wprost, czy planuje zalegalizować swój związek. Gwiazda, słysząc to, ruszyła ukochanemu na pomoc. Żeby nie zrobiło się niezręcznie, sama przejęła inicjatywę: Nie, w ogóle o czymś takim nie myślimy. I nie będziemy odpowiadać na to pytanie, dziękujemy! Partnerzy...