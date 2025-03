Maria Jeleniewska to 23-letnia influencerka, znana jako "Królowa TikToka". Jej kreatywne i dynamiczne filmiki zdobyły miliony wyświetleń, co uczyniło ją jedną z najpopularniejszych postaci w polskim internecie. W programie "Taniec z Gwiazdami" partneruje jej Jacek Jeschke, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, mistrz świata w tańcach standardowych i Show Dance oraz wielokrotny mistrz Polski.

Maria Jeleniewska i Jacek Jeshke wprowadzili jury w świat magii

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zaprezentowali taniec wywodzący się z brazylijskiej lambady, znany jako zouk. Zouk to pełen zmysłowości taniec, który ma swoje korzenie na Karaibach, a w wersji brazylijskiej zyskał ogromną popularność. Wyróżnia się płynnością ruchów ciała, falującymi efektami głowy oraz bliskim kontaktem partnerów. Tańczony jest do szerokiego zakresu muzyki – od tradycyjnych karaibskich rytmów po nowoczesne remixy. Zouk rozwija świadomość ciała, ekspresję i umiejętność prowadzenia, jednocześnie umożliwiając swobodne wyrażanie emocji na parkiecie. To taniec pełen pasji, lekkości i intensywnych przeżyć!

Uwaga! Nie próbujcie tego w domu, bo nabijcie sobie guza - skomentowała Iwona Pavlović.

Cudowne to było (...). To było wspaniałe. Bardzo pięknie wtapiacie się w siebie - ocenił Tomasz Wygoda.

Kochani moi drodzy ja jestem fanką szpagatu i szpagat był - podsumowała Ewa Kasprzyk.

Maserak 9

Kasprzyk 10

Wygoda 10

Pavlović 9

Jury oceniło taniec Marii Jeleniewskiej i Jaceka Jeshke na 38 punktów.

Jak fani ocenili taniec Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke?

Pod nagraniem na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" w mediach społecznościowych zrobiło się gorąco. Widać, że Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke mają grono wiernych fanów, którzy od samego początku show im kibicują. Tym razem nie było inaczej!

I zobaczyliśmy sensualną Marię. Maria i Jacek idą jak burza, a temperamentami są świetnie dobrani i to widać na parkiecie.

I czemu tu nie ma 40 pkt? Oceny dzisiaj to jakiś nieśmieszny żart.

Świetni są, zdecydowanie moi faworyci. Tak pięknie rozkwita w tym programie, że aż miło oglądać - pisali fani w komentarzach.

