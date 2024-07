Właściwości koperku to m.in. działanie rozkurczone, przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Koperek pomaga w walce z bezsennością i wzdęciami. Zmniejsza ryzyko osteoporozy i chorób układu krążenia.

Koperek jest powszechnie znaną i łatwą w uprawie rośliną. Może być wysiewany bezpośrednio do gruntu w ogrodzie lub do doniczki. Świeże liście koperku wykorzystywane są jako przyprawa do zup, sosów, ziemniaków i sałatek. W kuchni wykorzystywane są także pędy koperku jako np. składnik niezbędny do kiszenia ogórków.

Cenne składniki zawarte w koperku

Surowcem lekarskim jest cała roślina – liście, łodygi i nasiona. Koperek zawiera witaminy z grupy B, witaminy A i C, wapń, żelazo, mangan, fosfor, magnez, cynk, miedź, potas, sód i proteiny. W jego składzie znajdują się także olejki eteryczne np. karwon.

Lecznicze właściwości koperku – lek na wzdęcia, kolki i bezsenność

Dzięki olejkom eterycznym koperek działa uspokajająco. Poprawia trawienie. Wpływa na obniżenie ciśnienia krwi. Pomaga w objawach kolki, wzdęciach i nieżycie górnych dróg oddechowych. Wspomaga laktację. Napar z koperku stosowany zewnętrznie działa antyseptycznie – łagodzi ropne zakażenia skóry i opuchliznę powiek. Surowce zielarskie koperku leczą bezsenność i działają wykrztuśnie. Koperek zmniejsza napięcie mięśni gładkich, działa rozkurczowo i przeciwgrzybicznie. Zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, ponieważ obniża poziom złego cholesterolu. Duża zawartość wapnia obecnego w koperku wzmacnia kości i chroni przed osteoporozą. Koperek ma działanie antybakteryjne. Chroni organizm przed wolnymi rodnikami i zmniejsza ilość gazów produkowanych przez jelita. Intensywny aromat koperku neutralizuje nieprzyjemny zapach z ust i zapobiega powstawaniu zapaleń dziąseł.

Najwięcej leczniczych właściwości mają świeże liście koperku. Suszony koperek ma znacznie mniej składników odżywczych i łagodniejszy smak.