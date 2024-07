Koperek w doniczce może być świeżą i soczyście zieloną ozdobą parapetu w kuchni lub na balkonie. Roślina jest odporna na szkodniki i choroby, jednak wymaga częstego podlewania.

Jaką doniczkę do uprawy koperku wybrać?

Doniczka, w której zasadzimy koperek powinna mieć co najmniej 10 cm średnicy. Najlepsze są doniczki ceramiczne lub gliniane. Do uprawy koperku niewskazane są doniczki metalowe, ponieważ roślina może w nich zgnić. Na dno doniczki należy wysypać nieco żwiru i drobnych kamyków (warstwa ok. 2 cm).

Uprawa koperku w doniczce – wysiew, podlewanie, gleba i zbiór

Koperek to roślina jednoroczna. Jest łatwa w uprawie. Wymaga słonecznego i chronionego przed wiatrem miejsca (optymalna temperatura 15ºC-20ºC). Zimą należy zabrać koper w doniczce z balkonu, ponieważ roślina źle znosi mrozy.

Podlewanie koperku w doniczce

Koperek najlepiej rośnie w wilgotnej glebie. Roślina wymaga codziennego podlewania niewielką ilością wody. W upalne dni wskazane jest podlewanie koperku w doniczce nawet dwa razy dziennie rano i wieczorem (można także spryskiwać liście rośliny wodą ze zraszacza). Nie należy podlewać koperku w porze największego nasłonecznienia. Woda nie powinna być czerpana bezpośrednio z kranu. Najlepsza jest woda, która odstała minimum jeden dzień w temperaturze pokojowej.

Gleba do uprawy koperku w doniczce

Ziemia powinna być żyzna, przepuszczalna i dobrze spulchniona. Najlepiej wybierać ziemię ogrodową wapienną i próchniczną.

Wysiew nasion koperku do doniczki

Koper wysiewany jest z nasion wiosną bezpośrednio do gruntu (wysiew od marca do sierpnia). Koper cechuje się krótkim okresem wegetacyjnym – trwa on około 45-50 dni. W miarę potrzeb nasiona możemy dosiewać przez lato i jesień.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

Koperek w doniczce jest rzadko atakowany przez szkodniki i choroby. W przypadku ataku szkodników należy używać preparatów na bazie cypermetryny lub pirymikarbu. Środki przeciwgrzybicze powinny mieć w składzie tiofanat metylowy lub azoksystrobinę. Należy pamiętać, aby nie pryskać roślin w domu. Najlepiej wynieść doniczki z koperkiem na otwartą przestrzeń.

Zbiór kopru

Liście kopru zbierane są jeszcze przed zawiązaniem kwiatów, a ziarna z końcem lata (zbiór od maja do września). Na rynku dostępne są odmiany niższe, specjalnie przystosowane do uprawy koperku w doniczce. Można zbierać koperek na bieżąco – wtedy, gdy chcemy wykorzystać go w kuchni.

Koperek to powszechnie uprawiana roślina wykorzystywana jako przyprawa. Liście koperku dodawane są do sałatek, zup, dipów, ziemniaków, jaj, twarogu i ryb. Popularnie wykorzystywanym surowcem są także pędy koperku, które są używane w trakcie np. kiszenia ogórków.