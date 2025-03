W 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" widzowie pokładali swoje nadzieje nie tylko w Korneli i Marku, ale również w Magdzie i Krzysztofie. Choć w finale oni również postanowili pozostać w małżeństwie, to jednak tuż po emisji odcinków poinformowali o rozstaniu. Szczegóły takiej decyzji jednak wciąż są owiane tajemnicą. Teraz Kornelia i Marek wypowiedzieli się na temat tej pary.

Reklama

Marek i Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o Magdzie i Krzysztofie

Marek i Kornelia znaleźli miłość w 9. edycji eksperymentu TVN. Od razu między nimi zaiskrzyło, a oni bardzo się starali, by pielęgnować tę relację. Jako jedyni ze swojej edycji postanowili pozostać w małżeństwie, a zaledwie rok później powiedzieli sobie "tak" po raz drugi - tym razem podczas uroczystości kościelnej. Ostatnio Kornelia i Marek ze "ŚOPW" zaskoczyli wyznaniem o powiększeniu rodziny, a fani tylko wyczekują na radosne wieści od nich.

W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl małżeństwo zostało zapytane również o to, czy pokładali nadzieje w innej parze z ich edycji. Okazuje się, że tak. Oboje sądzili, że relacja Magdy i Krzysztofa również przetrwa.

Myśleliśmy, że Magda z Krzysztofem będą taką parą jak my, że przetrwają – zaczęła Kornelia.

Byliśmy mocno zdziwieni finałem, znaczy decyzją później (...) Takie zaskoczenie, że nie wyszło – dodał Marek.

To jednak nie wszystko! Co jeszcze Kornelia i Marek zdradzili przed naszymi kamerami? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo, by się tego dowiedzieć.

Zobacz także:

Reklama