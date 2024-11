Wielki finał "Moja mama i twój tata" już za nami, a widzowie od środy zachodzili w głowę, której z par udało się kontynuować związek po programie. Teraz wszystko jasne: Donata i Krzysztof zasiedli na kanapach "Halo tu Polsat" i opowiedzieli o swojej relacji. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu:

A co na to Krzysztof?

Donata i Krzysztof wzięli udział w pierwszej edycji "Moja mama i twój tata" z ogromną nadzieją na odnalezienie prawdziwej miłości. Choć oboje mają za sobą trudne, życiowe doświadczenia, nie stracili zapału do walki o płomiennie, ale stabilne uczucie. W finałowym odcinku nie tylko deklarowali, że świetnie się czują przy sobie nawzajem, ale też otrzymali błogosławieństwo od swoich dzieci. Czy taki stan trwał też po tym, jak kamery zgasły?

Niestety, właśnie potwierdziło się, że Donata i Krzysztof z "Moja mama i twój tata" rozstali się. Uczestnik w "Halo tu Polsat" potwierdził, że para obecnie ma relacje koleżeńsko-przyjacielskie, a ich związek trwał jeszcze kilka tygodni po zakończeniu nagrań do show:

Jesteśmy obecnie w relacji koleżeńsko-przyjacielskiej i bardzo fajnie było, jak byliśmy razem i to trwało jeszcze trochę, z dwa, trzy tygodnie po programie. Mieliśmy dwa spotkania po programie - jedno było bardzo miłe, drugie było bardziej przyjacielskie i też było fajne. No i co tu dużo mówić, chyba z mojej strony jest zawinienie. Miałem relacje w życiu bardzo burzliwie, huragan. Teraz program się skończył, huragan się skończył

- wyznał Krzysztof.