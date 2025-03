Tomasz Jakubiak, ceniony kucharz, od jakiegoś czasu zmaga się z poważną chorobą. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niego rzadki nowotwór. Jakubiak podjął leczenie w Izraelu, gdzie przeszedł specjalistyczną terapię. Ostatnio wrócił do Polski i dzieli się postępami w rekonwalescencji, m.in. podejmując wyzwania fizyczne, takie jak spacery z pomocą kijków. Teraz pokazał, jak spędza czas z synem. Ten post porusza do głębi!

Tomasz Jakubiak pokazał zdjęcie z synem i nawiązał do swojej choroby

Na zdjęciu widać Tomasza Jakubiaka siedzącego przy stole ze swoim synem. Obaj układają klocki Lego – bez konkretnego planu, po prostu budując coś dla samej radości tworzenia. Jednak to nie sama zabawa przyciągnęła uwagę internautów, a towarzyszący jej opis. Jakubiak porównał układanie klocków do swojej choroby.

Moja choroba to jedno wielkie budowanie i burzenie. Raz jest dobrze, klocki się trzymają, wszystko ma kształt i sens. A potem nagle – bach – i rozsypuje się wszystko, a my znów zaczynamy od początku. napisał Tomasz Jakubiak na Instagramie.

To szczere wyznanie wielu fanów odebrało jako metaforę zmagań z chorobą. Choć Jakubiak nie zdradził nowych szczegółów swojego stanu zdrowia, jego słowa sugerują, że mierzy się z poważnym wyzwaniem. W swoim wpisie były juror "MasterChefa" zwrócił uwagę na to, jak ważne są nauki wyniesione z dzieciństwa. Podkreślił, że warto nauczyć dzieci, iż życie – podobnie jak budowle z Lego – nie polega na tym, by nigdy się nie rozsypało, ale na tym, by zawsze mieć siłę budować od nowa.

I tak sobie siedzę z nim przy tym stole, składamy te klocki, i myślę: cholera, jakie to LEGO jest mądre. Nie chodzi o to, żeby się nigdy nie rozsypało. Chodzi o to, żeby zawsze mieć siłę budować od nowa. Razem. - dodał

Jego słowa głęboko poruszyły internautów. W komentarzach pojawiło się wiele wyrazów wsparcia, podziwu i otuchy. „Jest Pan moją motywacją” – napisał jeden z fanów.

Internauci są poruszeni wyznaniem Tomasza Jakubiaka

Post Tomasza Jakubiaka szybko zyskał popularność. Internauci masowo komentują i udostępniają jego wpis. Wśród licznych reakcji przeważają wyrazy uznania oraz słowa otuchy. „Jesteś super Tatą” – piszą użytkownicy, doceniając nie tylko jego refleksyjne podejście do życia, ale także zaangażowanie w relację z synem. Tomasz Jakubiak znany jest z pozytywnej energii i pasji do gotowania. Jego najnowszy post pokazał jednak, że zmaga się z najtrudniejszymi wyzwaniami. Fani postanowili podtrzymać na duchu swojego idola:

Ale pięknie napisane. Jest Pan moją motywacją.

To chyba najlepsza reklama Lego jaką widzialam, chociaż nie jest reklamą! Dużo zdrówka!

Twoje słowa i mysli są takie głębokie Tomek!Masz rację, życie jest dla nas wielką niewiadomą i nie ma reguły jak żyć.

A żeby coś zbudować, do czegoś dojść potrzeba dużo cierpliwości, spokoju i wiary w powodzenie i tego bardzo życzę.

