Kiszone warzywa to bogate źródło witaminy C, witamin z grupy B oraz naturalny probiotyk. Kwas mlekowy, który konserwuje warzywa, „kisi je”, wzmacnia florę bakteryjną jelit, dzięki czemu trawienie pokarmów i wydalanie resztek może przebiegać prawidłowo.

Na czym polega kiszenie warzyw

Kiszenie to sposób na zakonserwowanie warzyw. Zazwyczaj, aby ukisić warzywa, wkłada się je do naczynia, dodaje sól i zalewa wodą. Kiedy warzywa stoją tak w temperaturze pokojowej, w naczyniu rozpoczyna się proces fermentacji mlekowej. Bakterie mlekowe rozkładają cukry wchodzące w skład warzyw do kwasu mlekowego. Kwas mlekowy sprawia, że warzywa nie pleśnieją ani nie gniją, tylko zachowują swoją sprężystość i kolor oraz walory odżywcze na dłużej, zyskują przy tym charakterystyczny kwaśny smak.

Kiszone warzywa wzmacniają odporność organizmu i zwalczają wolne rodniki

Kiszenie sprawia, że ilość witaminy C w warzywach zwiększa się. Dzięki temu jedzenie kiszonek to doskonały sposób na zwiększenie odporności organizmu. Witamina C, jako przeciwutleniacz, zwalcza też wolne rodniki odpowiedzialne za przyspieszony proces starzenia się organizmu oraz rozwój nowotworów. Antyutleniaczem jest także obecna w kiszonych warzywach witamina E.

Kiszone warzywa działają jak naturalny probiotyk

Kwas mlekowy ma znaczenie dla odbudowy po chorobach i utrzymania prawidłowej flory bakteryjnej jelit, jest naturalnym probiotykiem. Dobre bakterie obecne w jelitach ułatwiają trawienie pokarmu oraz wydalanie jego resztek. Kwas mlekowy wspomaga w ten sposób naturalny proces oczyszczania organizmu, a przy tym zapobiega zaparciom oraz biegunkom.

Kiszone warzywa poprawiają wygląd skóry, włosów i paznokci

Kiszonki zawierają także witaminy z grupy B: B1, B2, B6, B12. Witaminy te warunkują prawidłową pracę układu nerwowego, zapobiegają zaburzeniom koncentracji i pamięci, problemom ze snem, nadmiernej pobudliwości nerwowej. Mają również znaczenie dla zdrowego wyglądu włosów, skóry i paznokci. Jedzenie kiszonych warzyw może pomóc w walce z chorobami skóry, np. trądzikiem.

Zobacz także

Właściwości zdrowotne kwasu z warzyw

Właściwości zdrowotne mają nie tylko kiszone warzywa, prawdziwym eliksirem zdrowia i młodości jest także sok, w którym kisiły się warzywa. Zawiera on dużą ilość witaminy C i kwasu mlekowego. Dostarcza także potasu, magnezu i fosforu. Regularne picie soku z kiszonych warzyw wzmocni odporność organizmu, a doraźne może na przykład pomóc w złagodzeniu objawów kaca.