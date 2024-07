Koper włoski (fenkuł) to roślina, która ma charakterystyczny, anyżkowy smak i silny zapach. Zawarte w niej olejki eteryczne mają właściwości lecznicze: usuwają wzdęcia, uspokajają, pobudzają trawienie. Do celów spożywczych nadaje się zarówno bulwa kopru włoskiego, jego liście, jak i nasiona.

Właściwości lecznicze kopru włoskiego

Koper włoski zawiera olejek eteryczny, który stymuluje wydzielanie soku żołądkowego, ma właściwości rozkurczowe i uspokajające, zwiększa też wytwarzanie mleka przez kobiety karmiące piersią.

Koper włoski można spożywać jako przyprawę do potraw lub ich główny składnik. Nasiona kopru można też zaparzać i pić w formie herbatki.

Zastosowanie bulwy kopru włoskiego

Bulwę kopru włoskiego można grillować, dodawać do sałatek i surówek, można też przyrządzać z niej zupę. Smaczną potrawą, nadającą się na przystawkę do obiadu, są bulwy kopru włoskiego zapiekane z serem.

Przepis na bulwy kopru włoskiego zapiekane z serem

Składniki:

2 średniej wielkości bulwy (należy wybierać te młode i jędrne, starsze mogą być łykowate),

50 dag startego sera żółtego,

trzy łyżki suszonych pomidorów,

sól, tymianek, majeranek, bazylia, oregano – do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj bulwy w wodzie z dodatkiem 1/2 łyżeczki soli. Kiedy będą miękkie, wyjmij je i pokrój na plastry. Wysmaruj naczynie do zapiekania masłem i ułóż w niej plastry kopru. Posyp je suszonymi pomidorami, przyprawami oraz startym serem. Wstaw do rozgrzanego do ok. 150-170 stopni piekarnika na 20 minut.

Zastosowanie liści kopru włoskiego

Liście kopru włoskiego możesz ugotować wraz z pozostałymi warzywami, kiedy przygotowujesz wywar do zupy. Nadadzą mu charakterystyczny aromat, który wzbogaci smak zupy. Możesz też dodać je do słoika z warzywami do kiszenia. Żeby wydobyć aromat mięs lub potraw rybnych, dodaj do pieczenia lub duszenia liście kopru.

Zastosowanie nasion kopru włoskiego

Nasiona kopru włoskiego mogą być stosowane jako przyprawa do mięs, sałatek, wypieków (np. do chleba). W formie naparów są jednak stosowane jako lekarstwo na wzdęcia i niestrawność oraz środek stymulujący laktację. Do przygotowania herbatki z nasion kopru włoskiego potrzebujesz łyżeczki nasion. Zgnieć je lub rozetrzyj, a następnie zalej 1/2 szklanki gorącej wody. Zostaw na 15 minut pod przykryciem. Po tym czasie napar będzie gotowy do spożycia.

Czy każdy może jeść koper włoski

Kopru włoskiego pod żadną postacią nie powinny spożywać osoby, które są na niego uczulone. Herbatek z nasion nie zaleca się także kobietom w ciąży. Picie herbatki z nasion kopru włoskiego może stwarzać ryzyko poronienia. Z uwagi na to, że koper włoski zawiera żeńskie hormony płciowe, nie powinno się też podawać go niemowlętom. Nadmiar żeńskich hormonów może zakłócać naturalny rytm rozwoju płciowego dzieci.