W sieci pojawił się emocjonalny fragment nowego odcinka "Moja mama i Twój tata". Nie brakuje łez i złości. Sławek zapowiada:

Ona jest zaprogramowana, a ja tego nie udźwignę i nie chcę tego dźwigać

Czy mówi o Ani? Uczestniczka nie potrafi opanować łez i własnej złości. Co wydarzyło się na planie?

To koniec miłości Ani i Sławka z "Moja mama i Twój tata"?

Dopiero co byliśmy świadkami gorących scen pomiędzy Anią a Sławkiem w "Moja mama i Twój tata", a zaraz może okazać się, że to koniec płomiennego uczucia, nim się na dobre rozgorzało. W minionym odcinku Ania i Sławek zdecydowali się wziąć wspólną kąpiel w jacuzzi, gdzie doszło do pierwszych bardziej intymnych scen. Obserwujące całą sytuację dzieci były pewne, że jeszcze tego wieczora dojdzie do pierwszego pocałunku a może nawet czegoś więcej.

Wszyscy Ci, którzy trzymają kciuki za Anię i Sława w "Moja mama i Twój tata" mogą się nieźle zdziwić, oglądając zwiastun nadchodzącego odcinka. Wszystko wskazuje na to, że pomiędzy Sławkiem a Anią doszło do spięcia:

To co dzisiaj zobaczyłem, przestraszyło mnie - powiedział Sławek.

W dalszej części nagrania słyszymy:

mat. prasowe Moja mama i Twój tata

Trudno jednak ze 100% pewnością wyrokować czego dotyczą wypowiedzi Sławka. W zwiastunie nowego odcinka "Moja mama i Twój tata" widzimy także zapłakaną córkę Ani, Julię:

Jest mi tak przykro -powiedziała.

Padają także niecenzuralne słowa ze strony Ani:

Miałam w sobie brzydko powiedziawszy wku*w

mat. prasowe Moja mama i Twój tata

Wygląda też na to, że zachowanie Sławka nie spodobało się jego synowi. Na krótkim fragmencie zapowiedzi nowego odcinka "Moja mama i Twój tata" słyszymy jak mówi:

Tata to są słowa do Ciebie, zachowałeś się jak piz*a.

Co takiego wydarzyło się na planie i czy ma coś wspólnego z Anią a Sławkiem? Czy jedna sytuacja będzie w stanie skreślić rozwijające się między nimi uczucie?

"Moja mama i Twój tata" to pierwszy randkowy format Polsatu, który skupia się na singlach w wieku 40, 50 lat. Poszukujący miłości samotni rodzice zamieszkują w pięknej willi na Mazurach, gdzie mają szansę na miłość. Ich zmaganiom w tajemnicy przyglądają się dzieci, które nierzadko mają wpływ nie tylko na aktywności swoich rodziców ale również na randki, które są im umożliwiane.

mat. prasowe Moja mama i Twój tata

Niedawno sporo kontrowersji wywołał Jacek z "Moja mama i twój tata", który ledwo wszedł do willi, a już podpadł fanom, którzy nie szczędzili mu dość ostrych komentarzy. Wszystko przez bezpośredniość uczestnika i zbyt szybkie przełamywanie dystansu, co nie podobało się także samym uczestniczkom. Zapowiada się na to, że Jackowi nie będzie łatwo przekonać do siebie pań. Anna zdążyła się nawet poskarżyć na niego do Sławka, który chciał niemalże natychmiastowo reagować. Jesteście ciekawi, jak dalej potoczą się losy uczestników?

