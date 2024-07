Fasola zawiera wiele odżywczych składników i jako przedmiot uprawy jest odporna na niełatwe warunki klimatyczne. Na świecie w celu spożycia uprawia się około 20 gatunków fasoli. Które warto jeść?

Gatunki fasoli

Gatunki fasoli można odróżnić od siebie na podstawie wielkości strąków i nasion oraz ich koloru. Do fasoli o białym zabarwieniu należy jaś, cannelino i boston, a do beżowych z cętkami zalicza się pinto lub z ciemnym oczkiem. Znana jest też fasola zielona, różowa, która nazywana jest nerkową, i czarna – najbardziej popularna w Ameryce Łacińskiej. Można jeszcze wskazać gatunki fasoli znane w Azji, takie jak adzuka i mung.

Właściwości fasoli

Wszystkie gatunki fasoli są bogate w białko (zawierają go więcej niż mięso). Polecane są osobom na diecie wegetariańskiej. Świeżo łuskane zawierają witaminy A i E i, co ważne, są mniej kaloryczne od tych suszonych. Poszczególne odmiany fasoli różni skład pierwiastków mineralnych i wartość energetyczna. Fasola w przeciwieństwie do grochu nie zawiera sodu. Posiada natomiast skrobię i substancje, które hamują rozrastanie się tkanek nowotworowych. Fasola pomaga także usunąć z organizmu cholesterol ze względu na zawartość rozpuszczalnego błonnika. Wybór gatunku fasoli zależy od trapiących nas dolegliwości.

Właściwości zdrowotne czerwonej fasoli

Fasola czerwona to źródło witamin, głównie witaminy B1, która ma działanie antydepresyjne. Ponadto poprawia pamięć i usprawnia zdolność logicznego myślenia. Fasola czerwona powinna znaleźć się zwłaszcza w jadłospisie mężczyzn ze względu na zawartość cynku. Cynk zmniejsza ryzyko zachorowania na raka prostaty.

Właściwości odżywcze białej fasoli

Biała fasola to szczególne źródło potasu, fosforu, kobaltu, manganu, żelaza, fluoru, wapnia i magnezu. Zawiera też kwas nikotynowy i pantotenowy. Znajdują się w niej także witaminy z grupy B (witamina B1, B2 i B6) oraz witamina A i PP. Biała fasola ma właściwości alkalizujące i neutralizuje nadwyżkę kwasów w organizmie. To gatunek fasoli z najmniejszą ilością tłuszczów. Wpływa zarówno na wnętrze ciała, korzystnie oddziałując na wątrobę i płuca, jak i na wygląd, ponieważ upiększa skórę.

Właściwości fasoli czarnej

Ten gatunek fasoli jest polecany dla osób zmagających się z bólami kolan i krzyża. Ponadto wpływa korzystanie na działanie nerek i funkcje rozrodcze. Jest stosowana w przypadku zapalenia krtani oraz u osób, które męczy chrypka.

Właściwości zdrowotne fasoli mung

Mung to jedna najbardziej wartościowych odmian fasoli. Pomaga organizmowi pozbywać się toksyn oraz wpływa korzystnie na wątrobę. Z tego powodu jest wykorzystywana w leczeniu zatruć, np. pokarmowych czy pestycydami, a także udarów słonecznych i obrzęków nóg. Fasolę mung stosuje się także w walce z wysokim ciśnieniem i wrzodami.

Właściwości fasoli adzuki

Ta odmiana fasoli jest wykorzystywana u osób, u których stwierdzono nadmiar wody w organizmie. Zmniejsza ona obrzęki. Jest stosowana w leczeniu dolegliwości nerek – wówczas przygotowuje się z niej wywar do picia przed posiłkiem, oraz świnki i czyraków. Taki napar przygotowuje się, namaczając filiżankę fasoli w 5 filiżankach wody, a następnie gotując ziarna w tej samej wodzie przez godzinę. W celu leczenia zewnętrznego przygotowuje się pastę ze zmielonych surowych ziaren fasoli, które łączy się z letnią wodą i miodem. Pastę nakłada się miejscowo i przykrywa materiałem z bawełny. Taki okład można trzymać na skórze około 5 godzin.