Londyn, 21 lutego 2025 r. – Miłośnicy brytyjskiej komedii mogą mieć powód do ekscytacji. Rowan Atkinson, niezapomniany odtwórca roli Jasia Fasoli, został zauważony na planie filmowym w centrum Londynu. Sceny były kręcone w słynnym Piccadilly Circus, gdzie aktor w charakterystycznym dla siebie stylu przemierzał zatłoczone ulice. Co więcej, w jednej ze scen trzymał w ramionach niemowlę, co wywołało spekulacje na temat fabuły nowego projektu.

Powrót Jasia Fasoli?

Rowan Atkinson, który stworzył postać ekscentrycznego i niezręcznego Jasia Fasoli ponad 30 lat temu, od lat unikał powrotu do tej roli na pełną skalę. Ostatni raz w tej ikonicznej kreacji pojawił się w krótkiej animowanej serii oraz w pojedynczych występach na specjalne okazje. Tym bardziej widok aktora w klasycznym brązowym garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie na ulicach Londynu wzbudził ogromne zainteresowanie.

Tajemniczy projekt

Nie jest jeszcze jasne, czy Atkinson kręci nowy film pełnometrażowy, serial, czy może specjalny odcinek. Studio odpowiedzialne za produkcję nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia, jednak widok znanego aktora w scenerii, która mogłaby być częścią fabuły nowego projektu, nie pozostawia złudzeń – Jaś Fasola może powrócić na ekrany.

Reakcja fanów

Zdjęcia i nagrania z planu szybko obiegły media społecznościowe, a fani już spekulują, co mogłoby być tematem nowej historii. Czy Jaś Fasola przypadkowo staje się opiekunem dziecka? A może to część jego kolejnej zwariowanej przygody? Niezależnie od szczegółów, widzowie z całego świata z niecierpliwością czekają na oficjalne informacje.

Czy Jaś Fasola faktycznie powróci? Na odpowiedź trzeba będzie jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – Rowan Atkinson nadal potrafi przyciągać uwagę i wywoływać uśmiech na twarzach milionów fanów.

Historia Jasia Fasoli

Postać Mr. Beana pojawiła się po raz pierwszy na ekranach 1 stycznia 1990 roku w specjalnym odcinku wyemitowanym przez brytyjską stację ITV. Serial, stworzony przez Rowana Atkinsona i Richarda Curtisa, składał się z 15 odcinków i zdobył ogromną popularność na całym świecie. Mr. Bean to ekscentryczny i małomówny bohater, którego zabawne, często absurdalne przygody bawiły widzów przez lata. Postać doczekała się także dwóch filmów pełnometrażowych oraz animowanej serii, która pozwoliła jej trafić do kolejnych pokoleń fanów.

