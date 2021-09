Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Ekologiczne życie to także pielęgnacja w duchu less waste. Aby ekologicznie dbać o siebie i o planetę wystarczy na początek prosta zmiana nawyków. Metoda małych kroków nie jest kłopotliwa i nie zdezorganizuje naszej codzienności. Segregacja śmieci, krótsze prysznice, zrezygnowanie z foliowych woreczków na rzecz płóciennych, wielorazowych to dobry początek. A codzienna pielęgnacja? Tutaj mamy szerokie pole do popisu, bo w każdej kosmetyczce mieści się wiele produktów. Wybierając je świadomie możemy sprawić, że więcej będzie oznaczać mniej. Jak to zrobić?

Na ratunek włosom i planecie!

Aby wprowadzić eko-rozwiązania w pielęgnacji włosów warto korzystać z nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym kosmetyki są przyjazne nie tylko dla użytkownika, ale także ich produkcja odbywa się zgodnie z poszanowaniem środowiska. Mamy na redakcyjnym pokładzie włosomaniaczki, którym zadaliśmy to pytanie, na co zwracają uwagę, wybierając produkty do włosów:

„W pielęgnacji włosów stawiam na naturalne kosmetyki, które są łagodne dla mojej delikatnej skóry głowy. Najchętniej wybieram produkty wegańskie, bo ich przemyślane formuły bazują na składnikach roślinnych i są bezpieczne dla środowiska. To dla mnie bardzo ważne" - podkreśla Olga.

Wtóruje jej Angelika:

„Od pewnego czasu stawiam na wieloetapową pielęgnację, dostosowaną do potrzeb włosów. Moimi odkryciami są: metoda OMO, peeling skóry głowy i naturalne sposoby wydobywania skrętu włosów. Testuję i na co dzień używam wielu różnych produktów, dlatego zaczęłam ostatnio zwracać szczególną uwagę na opakowania produktów pielęgnacyjnych. Koniecznie muszą nadawać się do recyklingu, choć jeszcze lepiej, gdy ich tworzenie nie generuje nowych mas plastiku. Wtedy mam świadomość, że dbam nie tylko o siebie, ale również o nasze środowisko”.

Te oczekiwania łączy w sobie Neboa. To polska marka naturalnych i wegańskich kosmetyków, która działa zgodnie z filozofią Respect the Nature. Dzięki produkcji opakowań z plastiku odławianego z oceanów realnie wpływa na oczyszczanie wód z zanieczyszczeń, ratuje życie morskich zwierząt i dba o przyszłość Planety. Pierwsza partia produktów Neboa pozwoliła na wyłowienie z oceanów ponad 15 ton plastiku, a każde wyprodukowane opakowanie szamponu czy odżywki to aż 37,5 plastikowych słomek mniej w oceanicznych wodach.

Receptury Neboa zawierają do 98% składników pochodzenia naturalnego i są wolne od składników pochodzenia zwierzęcego.

W ofercie marki jest 14 kosmetyków do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Każda z pięciu linii to zestaw szamponu i odżywki, który stanowi podstawę codziennej rutyny i spełnia potrzeby nawet najbardziej wymagających włosów: produkty doskonale myją, nawilżają i regenerują zarówno cienkie, łamliwe, puszące się włosy, jak i te zniszczone czy przetłuszczające się. Ofertę uzupełniają: wcierka i peeling, przeznaczone do skutecznej pielęgnacji skóry głowy, a także seria dla mężczyzn.

Włosy zniszczone lub farbowane? Sprawdź serię pielęgnacyjną Repair od Neboa

Jeśli twoje włosy są zniszczone lub farbowane, wymagają regeneracji i odżywienia – zwróć uwagę na linię Repair. Proteinowo-emolientowo-humektantowy szampon i emolientowo-humektantowa odżywka wzmacniają i odżywiają włosy, ograniczają puszenie się i ułatwiają rozczesywanie. Oba produkty zawierają 95% składników pochodzenia naturalnego, a w ich składzie znajdziemy betainę, aminokwasy pszenne i sojowe oraz ekstrakt z kokosa. Wszystko to, czego potrzebują suche, łamliwe i puszące się włosy!

Szampon i odżywka to nie wszystko! Jak używać peelingu do skóry głowy i wcierki?

Jeśli twoje codzienne pielęgnacyjne wybory ograniczały się dotąd do szamponu i odżywki, najwyższa pora na odmianę włosowej rutyny.

Wyobraź sobie, że zupełnie rezygnujesz z oczyszczania skóry twarzy, a jedynie nakładasz na nią makijaż i produkty pielęgnacyjne. Nie brzmi to zbyt dobrze, prawda? Podobnie jest ze skórą głowy, na której osadzają się wszystkie kosmetyki, których używasz, zanieczyszczenia itp. Warto zatem regularnie stosować peeling do skóry głowy, który sprawi, że włosy u nasady staną się lekkie, mocniejsze i zaczną szybciej rosnąć. Wystarczy jeden zabieg w tygodniu, aby dokładnie oczyścić skórę głowy, a tym samym pobudzić jej krążenie mikrokomórkowe. W tym celu wypróbuj Naturalny balansujący peeling do skóry głowy Neboa na bazie sproszkowanego kaczana kukurydzy i sproszkowanych łupin orzecha włoskiego, a także kwasów hydroksylowych, kofeiny, ekstraktu z pomarańczy i mocznika.

Oczyszczanie skóry głowy to nie wszystko. Skalp potrzebuje także odżywienia, szczególnie jeśli prowadzisz nierówną walkę z wypadaniem włosów i chcesz pobudzić ich wzrost. Najlepiej sięgnąć po uwielbiany przez włosomaniaczki kosmetyk do zadań specjalnych, który dostarczy skórze moc składników aktywnych. Wzbogać swoją codzienną pielęgnację o delikatny masaż Wcierką do skóry głowy Neboa. Zabieg ten wzmocni cebulki włosów i skutecznie ograniczy ich wypadanie. Dzięki regularnemu stosowaniu (codziennie, przez okres 3-4 tygodni) będziesz cieszyć się upragnionymi „baby hair” oraz zdrowszymi i gęstszymi włosami!

