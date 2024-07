Gdy szykujesz się na wyprawę rowerową czy pakujesz plecak w góry, to zazwyczaj w pierwszej kolejności rozglądasz się za wygodnymi butami, kurtką na deszcz i kostiumem kąpielowym. Do tej listy koniecznie dopisz smartwatcha, który jest niezwykle ważny ze względów bezpieczeństwa. Dla odważnych kobiet, które kochają życie i przygody idealnym rozwiązaniem będzie smartwatch Valkiria od Maxcom, który pozwala wyrazić niepowtarzalny styl, monitoruje postępy i nie zawodzi w najtrudniejszych warunkach.

Reklama

Premiera Maxcom Titan Valkiria

Właśnie na rynek zegarków wszedł ON- Titan Valkiria- nietuzinkowy smartwatch który swoim designem zaskoczy wszystkich.

Valkiria może Ci wszędzie towarzyszyć bez obawy o pęknięcie czy zarysowanie ekranu. Wzmocnione szkło Gorilla Glass 3 wyróżnia się imponującą odpornością na uszkodzenia. Dzięki 1,3-calowemu wyświetlaczowi AMOLED z perfekcyjnym obramowaniem możesz bez problemu odczytywać treści oraz obraz w nasyconej kolorystyce z ostrym kontrastem, niezależnie od pory dnia czy pogody. Opcja Always on Display (AOD) pozwala na wyświetlanie godziny na wygaszonym ekranie tak jak na tradycyjnym zegarku. Co więcej, producent zadbał, abyś nie musiał wyciągać telefonu, gdy ktoś do Ciebie dzwoni. Wystarczy, że klikniesz w ekran zegarka i możesz cieszyć się kontaktem z bliskimi.

Co jeszcze wyróżnia smartwatcha Maxcom? Doskonale wytrzymała bateria. Titan Valkiria wytrzyma do 3 dni w trybie AOD, do 12 dni codziennego użytku lub do 50 dni czuwania.

Inaczej wysiłek rozkłada się podczas biegania, inaczej podczas jazdy rowerem, a jeszcze inaczej podczas pływania. Funkcja „tryby sportowe” umożliwia ustawienie wskazań smartwatcha na konkretną dyscyplinę, by jeszcze skuteczniej kontrolować intensywność wysiłku. Valkiria oferuje 70 trybów sportowych, w tym inteligentne rozpoznawanie 6 podstawowych dyscyplin. Znajdziesz tu między innymi jogę czy trening cardio. Na miłośników sportów wodnych czeka tu zaawansowana funkcja SWOLF z możliwością rozpoznawania stylu pływania. Parametry takie jak przebyte kilometry, spalone kalorie czy tętno zostają automatycznie zapisane w aplikacji, która informuje o osiągniętych celach. Wybierasz się na kajaki czy na nurkowanie? Valkiria tu też Cię nie zawiedzie. Szczelność IP69 czyni zegarek odpornym na wodę, a parametr 5ATM oznacza, że smartwatch bez problemu poradzi sobie na 50-metrowych głębokościach.

Zobacz także

Valkiria została przetestowana zgodnie z wojskowymi standardami wytrzymałości MIL – STD810H. Urządzenie, które ma spełniać tego rodzaju standard, musi przejść kilkanaście ekstremalnych testów sprawdzających odporność na zagrożenia (np. wibracje, upadki, zarysowania) oraz jakość wykonania (np. dopasowanie elementów, wykorzystane materiały). W przypadku Valkirii 12 certyfikatów militarnych potwierdza wytrzymałość w najbardziej wymagających środowiskach, od mocno wilgotnych, przez błotniste, po ekspozycję na słoną wodę, niskie i wysokie temperatury oraz promienie UV.

Reklama

Przy promocji Valkirii Maxcom połączył siły z marką The Love Love Life, nazywaną dresowym imperium jakości.