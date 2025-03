Polski serial "Tylko jedno spojrzenie", dostępny na platformie Netflix od 5 marca 2025 roku, to trzymająca w napięciu opowieść o Grecie – projektantce biżuterii, której życie zmienia się dramatycznie po zniknięciu męża. Bohaterka zgłasza zaginięcie swojego męża na komisariat policji, gdzie zostaje poinformowana, że muszą odczekać 48 godzin od zaginięcia. Rzeczywistość jest zupełnie inna!

Reklama

Błąd prawny w polskim serialu "Tylko jedno spojrzenie"

Serial "Tylko jedno spojrzenie", który miał premierę na platformie Netflix, przedstawia fikcyjną historię kobiety poszukującej swojego zaginionego partnera. Produkcja osadzona w Warszawie porusza tematykę zaginięcia osoby dorosłej i reakcji otoczenia na to wydarzenie. Jednak jedna ze scen zawiera istotny błąd, o czym poinformował znany twórca internetowy.

W serialu powielany jest popularny mit, że w Polsce zgłoszenie zaginięcia osoby dorosłej jest możliwe dopiero po upływie 48 godzin. Taka informacja pada z ust bohaterów produkcji i została przedstawiona jako obowiązująca procedura. Prawnik Marcin Kruszewski wyjaśnił, jak naprawdę wygląda prawo w Polsce w sprawie zaginięcia.

W jednej ze scen, gdy bohaterka próbuje zgłosić zaginięcie męża, funkcjonariusz pyta, czy minęły już 48 godzin od zaginięcia, a następnie każe jej czekać ze zgłoszeniem... W Polsce zgłoszenie zaginięcia nie wymaga czekania 24 czy 48 godzin. Co więcej - w polskim prawie nigdy nie było takiego przepisu... Pamiętajcie! Zgłoszenie zaginięcia osoby dorosłej w Polsce należy złożyć osobiście w najbliższej jednostce policji. Czas jest najważniejszy! Zwłoka w zaangażowaniu służb i rozpoczęciu poszukiwań może bowiem nawet decydować o życiu lub śmierci osoby zaginionej – wyznaje twórca kanału ''Prawomarcina''.

Internauci zaskoczeni błędem prawnym w serialu. Też się na to nabrali

Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy byli mocno zaskoczeni tym, że wiele produkcji tak naprawdę powiela ten mit.

Mój ojciec ma demencję i raz się zgubił. Pierwsze pytanie policji ile czasu go nie ma i że jak się do jutra nie znajdzie to dopiero zaczną szukać

Od zawsze tak było mówione, że policja nie przyjmie zgłoszenia, bo nie minęło ileś tam czasu. Wiele seriali i filmów w zasadzie skąd to się wzięło. Naprawdę wprowadza to w błąd

Ten mit wziął się stąd, że kiedyś były inne czasy i policja była mniej chętna do pomocy więc żeby nie zajmować się każdym ''zaginięciem'' to zajmowali się tylko po 48h i po takim czasie kazali zgłaszać – piszą internauci.

O czym jest serial "Tylko jedno spojrzenie"?

"Tylko jedno spojrzenie" to polski serial kryminalny oparty na powieści Harlana Cobena o tym samym tytule. Fabuła koncentruje się na Grecie, trzydziestoletniej projektantce biżuterii, której życie zostaje wywrócone do góry nogami po odkryciu tajemniczego, starego zdjęcia męża w towarzystwie nieznajomych. Wkrótce potem mężczyzna znika bez śladu, a Greta, zdeterminowana, by go odnaleźć, zagłębia się w sieć sekretów i kłamstw, które zagrażają jej bliskim i zmuszają ją do zakwestionowania wszystkiego, w co dotychczas wierzyła.

W główną rolę Grety wciela się Maria Dębska, znana z takich produkcji jak "Bo we mnie jest seks" czy "Zabawa, zabawa". Jej męża, Jacka, gra Cezary Łukaszewicz, aktor znany m.in. z serialu "Belfer". W obsadzie znaleźli się również Piotr Stramowski jako Jimmy D., Mirosław Zbrojewicz w roli prokuratora Borysa Gajewicza oraz Marta Malikowska jako Kamila Sośnik. Serial wyreżyserowali Marek Lechki i Monika Filipowicz, a za scenariusz odpowiadają Agata Malesińska i Maciej Kowalewski. ​

Produkcja zadebiutowała na platformie Netflix 5 marca 2025 roku i składa się z sześciu odcinków. Serial łączy w sobie elementy thrillera, kryminału i dramatu psychologicznego, oferując widzom intrygującą historię pełną zwrotów akcji.

Zobacz także: