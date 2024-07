Operacja szczęki oraz operacja żuchwy przeprowadzane są przy poważnych wadach zgryzu oraz zniekształceniach twarzy. Osteotomia wykonywana jest m.in. u osób z progenią, laterogenią, a także zgryzem otwartym i uśmiechem dziąsłowym.

Jeżeli zmiany obejmują zarówno szczękę, jak i żuchwę, możliwe jest przeprowadzenie osteotomii dwuszczękowej. Operacje na ogół przeprowadza się po kilkuletnim leczeniu ortodontycznym.

U kogo wykonuje się operację żuchwy

Osteotomia żuchwy (czyli dolnej szczęki) wykonywana jest u osób z tyłożuchwiem i zgryzem głębokim, progenią i laterogenią.

Tyłożuchwie (retrogenia) charakteryzuje się tym, że szczęka (w której znajdują się górne zęby) wysunięta jest przed żuchwę (dolne zęby). Osoby z tą wadą często mają cofnięta brodę i dolną wargę. Retrogenii często towarzyszy zgryz głęboki, czyli nadmierne zachodzeniu siekaczy górnych na dolne. Siekacze (zęby od jedynki do dwójki, na górze i na dole) górne w zgryzie głębokim przykrywają większą część wysokości dolnych.

Progenia to przeciwieństwo retrogenii, czyli znaczne wysunięcie żuchwy przed górną szczękę. Z laterogenią mamy natomiast do czynienia, kiedy żuchwa jest przesunięta w prawo lub w lewo.

U kogo wykonuje się operację szczęki

Osteotomia (operacja) szczęki wykonywana jest u osób, u których wady szkieletu szczęki powodują występowanie wad zgryzu. Często jest jedynym sposobem na usunięcie tzw. zgryzu otwartego, kiedy górne i dolne przednie zęby nie stykają się i między nimi powstaje szczelina. Za pomocą operacji szczęki leczy się także uśmiech dziąsłowy, podczas którego górna warga odsuwa się na tyle wysoko, że odsłania nie tylko zęby, ale też dziąsła.

Operacja szczęki i żuchwy

Jeśli poważne wady szkieletu czaszki dotyczą zarówno szczęki, jak i żuchwy, wykonuje się operację zwaną osteotomią dwuszczękową. Łączy ona zarówno osteotomię szczęki, jak i osteotomię żuchwy. Zabiegowi często towarzyszy genioplastyka, czyli korekcja bródki, i rhinoplastyka, czyli korekcja nosa. Przeprowadza się je dlatego, że cofnięta broda oraz nieprawidłowa budowa nosa często współwystępują z wadami zgryzu. Po znacznej ingerencji chirurgicznej w obrębie szczęki i żuchwy zmienia się ponadto wygląd okolicznych rejonów twarzy.

Osteotomia jest wskazana zarówno ze względów estetycznych, jak i zdrowotnych

Nieprawidłowa budowa szczęki i żuchwy sprawia, że rysy twarzy stają się nieregularne, często wręcz karykaturalne. Stanowi to przyczynę obniżonej samooceny wielu osób, które mają tego typu wady.

Przesunięcie szczęki lub żuchwy bywa też przyczyną złego funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych, czego konsekwencjami bywają migrenowe bóle głowy. Wady zgryzu sprawiają, że zęby ścierają się i stają się bardziej podatne na próchnicę. Nieleczone progenia i retrogenia mogą ponadto przyspieszyć wystąpienie paradontozy.

Ceny operacji osteotomii szczęki i żuchwy

Osteotomia żuchwy lub szczęki to koszt rzędu 19-20 tysięcy złotych. Operacja dwuszczękowa natomiast od 25 do 20 tysięcy złotych. Są one przeprowadzane w klinikach chirurgii szczękowo-twarzowej. Jeśli skierowanie na operację zostało wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, może ona zostać zrefundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.