Po przeprowadzce do Barcelony Anna i Robert Lewandowscy w Hiszpanii rozwijają swoje kariery. Piłkarz został zawodnikiem klubu ze stolicy Katalonii, natomiast jego żona zaczęła rozbudowywać tam swoje imperium biznesowe. Choć trenerka fitness i influecnerka wciąż czeka z wejściem z kosmetykami na hiszpański rynek, to już prowadzi tam zajęcia. W samym centrum Barcelony można ćwiczyć z jedną z największych polskich gwiazd, która podkreśla, że „motywowanie i inspirowanie Polek do zdrowego i aktywnego życia to zdecydowanie moja największa życiowa misja” (cytat pochodzi z rozmowy z „Przeglądem Sportowym”). Już pod koniec kwietnia ruszy specjalny event Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska zaskakuje cenami treningów

Razem z zespołem specjalistów z branży fitness Anna Lewandowska poprowadzi wyjątkowe wydarzenie 27 kwietnia. W centrum Barcelony będzie można wziąć udział w lekcji bachaty z tancerzami Mathiasem Fontem i Eugenią Trujillo, a także trening z żoną Roberta Lewandowskiego. Trzeba przyznać, że cena jest wyjątkowo zachęcająca i może sprawić, że na evencie pojawią się tłumy. Za ćwiczenia tańca należy zapłacić 10 euro (42 zł). Natomiast zajęcia z Anną Lewandowską to koszt 22 euro (94 zł). W przypadku pakietu obu kursów promocyjna cena wynosi 30 euro (128 zł).

Ceny kwietniowych ćwiczeń u Anny Lewandowskiej nie wydają się zbyt wygórowane. To może być świetna wiadomość dla fanów trenerki personalnej. Na początku kwietnia również dowiedzieliśmy się, ile kosztuje obóz Lewandowskiej. W tym przypadku akurat kobiety trenujące z żoną Roberta Lewandowskiego będą musiały nieźle się wykosztować, ponieważ cena znacznie wzrosła w porównaniu do poprzednich lat.

Anna Lewandowska nie tylko rozwija swoje biznesy w Hiszpanii, ale przy okazji sama uczy się nowych rzeczy. W Barcelonie zakochała się w bachacie, czyli latynoamerykańskim tańcu, wywodzącym się z Dominikany. Warto przypomnieć, że niedawno sportsmenka reprezentowała Polskę na największym konwencie bachaty w Europie – Bachata Geneva Festival.

Nieustannie zainteresowanie wzbudza także życie prywatne gwiazdy i jej męża. Ostatnio fani znów zaczęli się zastanawiać, czy Anna i Robert Lewandowscy będą mieli kolejne dziecko. Niedawno zawodnik FC Barcelony wspomniał o synu. Marzy o następcy w reprezentacji Polski?

