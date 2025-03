Karolina Gilon dokładnie 31 stycznia tego roku po raz pierwszy została mamą. Gwiazda Polsatu od samego początku chętnie opowiadała o macierzyństwie i chętnie publikowała urocze kadry ze swoim synkiem nie pokazując jednak całej twarzy chłopca. Wszystko zmieniło się w miniony czwartek. Dopiero wtedy dumna mama ujawniła wizerunek dziecka i zdradziła jego imię.

Karolina Gilon dopiero kilka tygodni po porodzie zdecydowała się ogłosić, jakie imię wybrała dla synka. Młoda mama opublikowała wzruszające nagranie, na którym pokazała twarz dziecka i ujawniła jego imię. Okazuje się, że chłopczyk to Franciszek.

Fani byli zachwyceni pięknym imieniem synka gwiazdy Polsatu oraz uroczym nagraniem szczęśliwej rodzinki. Karolina Gilon ogłosiła imię dziecka i nagle pojawiły się łzy. Młoda mama nie ukrywała wzruszenia mówiąc o swoim szczęściu. Co ciekawe prowadząca "Love Island" kilka godzin później ponownie zwróciła się do swoich fanów i ujawniła, dlaczego jej synek otrzymał na imię Franek.