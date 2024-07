Weronika Sowa mimo napiętego grafiku znalazła czas by uczestniczyć w ważnym wydarzeniu. Ukochana Friza zrezygnowała z ostatnich dni Open'era i wprost z festiwalu wybrała się na lotnisko! Jak się okazuje, influencerka spieszyła się na wieczór panieński znanej z "Top model" Żakliny Ta Dinh.

Gwiazda TVN-u bierze ślub! Na jej panieński wybrała się nawet Wersow

Żaklinę Ta Dinh widzowie poznali w 7. edycji "Top Model" i, mimo że uczestniczka nie dostała się do finału, to zyskała liczne grono odbiorców. W mediach społecznościowych śledzi ją prawie pół miliona osób, a Żaklina chętnie publikuje kadry ze swojego życia. 30-latka w 2021 roku zaręczyła się na Majorce, a chwile później okazało się, że jest w ciąży. Żaklina Ta Dinh i jej ukochany doczekali się córeczki, której dali na imię Liya. Influencerka przyjaźni się z wieloma osobami z branży i do tego grona możemy zaliczyć m.in. Michała Piróga i Weronikę Sowę. Ostatnio 30-latka pojawiła się na hucznym roczku córeczki Wersow i Friza i wygląda na to, że dziewczyny są naprawdę blisko.

Kilka dni temu Weronika Sowa zaskoczyła odbiorców informacją o wieczorze panieńskim, jak wówczas przekazała, tym razem nie będzie to jej wieczór, a koleżanki.

Lecę na Majorkę, na wieczór panieński(...)To będzie mój pierwszy panieński ever(...) Jeśli macie jakieś tipy co robić na panieńskim, jak powinnam się zachowywać itd. to dajcie znać - mówiła Wersow.

Mimo że Weronika Sowa nie poinformowała, która z jej koleżanek bierze ślub, to zrobiła to główna zainteresowana! Żaklina Ta Dinh opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie wprost ze statku. Modelka przyodziała szarfę z napisem "Bride to be".

Żaklina Ta Dinh podczas jednego z Q&A, opowiedziała fanom jak poznała się, ze swoim narzeczonym. Okazuje się, że z jej ukochanym łączyły ją uczucia jeszcze w szkole średniej. Później ich drogi się rozeszły:

Przez te kilka lat każde z nas wiodło swoje życie, ale to nie stanęło nam na przeszkodzie kiedy spotkaliśmy się po latach i okazało się, że dawne uczucia nigdy nie wygasły. Dziś mam przy sobie najlepszego przyjaciela, który na dodatek jest teraz moim narzeczonym - zdradziła modelka.

