Tuńczyk zawiera dość duże ilości rtęci. Z tego powodu można go jeść maksymalnie 1-2 razy w tygodniu. Nie jest wskazany dla kobiet w ciąży. Dostarcza jednak wiele kwasów tłuszczowych omega-3 obniżających poziom trójglicerydów, dlatego nie warto z niego rezygnować.

Decydując się na zakup tuńczyka w puszce, lepiej wybrać rybę w kawałku, i w sosie własnym. Rozdrobniona ryba praktycznie nie zawiera zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3. Można też kupić stek z tuńczyka, który ma ich nieco więcej niż ten z puszki.

Tuńczyk – wartości odżywcze

100 g świeżego tuńczyka dostarcza następujących wartości odżywczych:

108 kalorii;

aż 23 g białka – duża ilość tego składnika jest szczególnie korzystna dla osób, które uprawiają sport;

jedynie 0,9 g tłuszczu - aż ¼ tłuszczów (243 mg) stanowią zdrowe kwasy tłuszczowe omega-3, które zmniejszają stężenie trójglicerydów we krwi, redukują zakrzepy , przez co obniżają ryzyko pojawienia się zawału serca oraz udaru mózgu;

, przez co obniżają ryzyko pojawienia się zawału serca oraz udaru mózgu; witaminy z grupy B: 9,8 g niacyny, 0,4 g tiaminy (co stanowi aż 29% dziennego zapotrzebowania), 0,9 mg witaminy B6, 0,5 µg witaminy B12;

aż 444 mg potasu, który obniża ciśnienie tętnicze krwi;

jedynie 37 mg sodu, co również wpływa korzystnie na regulację ciśnienia;

191 mg fosforu, 16 mg wapnia i 69 IU witaminy D, które wzmacniają kości;

65 mg choliny, zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie mięśni , serca oraz układu oddechowego i odpowiadającej za pamięć długotrwałą;

, serca oraz układu oddechowego i odpowiadającej za pamięć długotrwałą; 50 mg magnezu, który bierze udział w pracy układu nerwowego;

0,7 g żelaza, wpływającego na procesy krwiotwórcze i zapobiegającego anemii;

36,5 µg selenu, który reguluje działanie gruczołu tarczycy oraz zwiększa odporność organizmu.

Rtęć w tuńczyku

Tuńczyk, jak większość ryb, gromadzi w sobie rtęć i metale ciężkie. Ze względu na to, że jest dużym drapieżnikiem na szczycie łańcucha pokarmowego, gromadzi w sobie wszystkie zanieczyszczenia połykane przez drobniejsze ryby, które są dla niego pokarmem. Zawartość rtęci w żywności jest regulowana i wynosi 0,5-1,0 mg na 1 kg świeżej ryby. Wszystkie ryby dopuszczone do sprzedaży muszą spełniać te normy. Aby zachować zdrowie, po gatunki z wysoką zawartością rtęci, należy sięgać nie częściej niż 1-2 razy w tygodniu. Kobiety planujące ciążę, oczekujące dziecka oraz karmiące piersią nie powinny jeść więcej niż 100 g tuńczyka na tydzień. Najlepiej, aby jednocześnie nie sięgały po inne ryby, bo może to niebezpiecznie podwyższyć poziom spożywanej rtęci. Wpływ tego pierwiastka na płód i niemowlęta to m.in. niebezpieczeństwo pojawienia się porażenia mózgowego, ślepoty, głuchoty oraz niepełnosprawności intelektualnej. Osoby dorosłe, które zjadają pokarmy z dużą ilością rtęci, mogą mieć problemy z płodnością oraz właściwym poziomem ciśnienia tętniczego.

