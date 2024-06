Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" jest bardzo aktywny w sieci, aż internauci zaczęli się zastanawiać, ile udaje mu się zarobić. Uczestnik show miał idealną ripostę do tych osób i nagrał zaskakujący filmik razem ze swoim przyjacielem. Panowie zwrócili się również do Krzysztofa Rutkowskiego. Myślicie, że podejmie się wyzwania?

Reklama

Ile zarabia Jaruś z "Chłopaków do wzięcia"?

Od kiedy Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" rozstał się z żoną, jego fani jeszcze chętniej śledzą jego poczynania w mediach społecznościowych. Uczestnik show szybko otarł łzy po rozstaniu, a to dzięki jego przyjacielowi Tomkowi, który pomógł mu stanąć na nogi. Ostatnio Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" zaskoczył wyznaniem o partnerce i również tym, że założył zespół z przyjacielem o nazwie "Hejt". Panowie razem działają w internecie mają naprawdę wielu fanów!

Chłopaki do wzięcia/PolsatPlay

Nic dziwnego, że internauci są ciekawi, ile Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" i Tomek zarabiają na swoich działaniach w mediach społecznościowych. Panowie postanowili nagrać filmik, na którym pokazali na jakie "rarytasy" ich stać oraz rzucili wyzwanie... detektywowi Krzysztofowi Rutkowskiemu.

Witajcie moi drodzy z tej strony zespół ''Hejt''. Czas ujawnić prawdę. Mnóstwo zapytań na TikToku, ile my zarabiamy pieniędzy. Nie będę tego mówił ani ja, ani Jarek, ale Wam to pokażemy, żebyście zobaczyli prawdę, proszę — zaczął Tomek.

A kto bogatemu zabroni. Salcesonik bez chleba, pasztetowa bez chleba. To jest dobre — powiedział Jaruś .

Kaszaneczkę bez chleba się je. Nasz pies Puszek też je bez chleba, no bo kto bogatemu zabroni. Sami nas stworzyliście tym właśnie hejtem. Zobaczcie, co my jemy jakie rarytasy. A teraz druga sprawa oglądamy we wszystkich portalach i widzimy, że Krzysztof Rutkowski też jest mega hejtowany na równi z nami więc wyzwanie dla pana Krzysztofa, takie oczywiście dla żartów. Publikujemy film, kto będzie miał więcej hejtu w komentarzach wygrywa, a przegrany stawia kolacje. Pozdrawiamy pana Krzyśka — dodał przyjaciel Jarka.

Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo słów wsparcia od internautów, którzy twierdzą, że uwielbiają poczucie humoru obu panów.

Śmiech, śmiechem, ale są ludzie, którzy i tego nie mają. Więc to należy do rarytasów. Pozdrawiam serdecznie.

Ja was lubię. Jak mam was hejtować

Brawo brawo!!!! Tak się właśnie odpowiada tym hejterom — piszą internauci.

A wy śledzicie losy Jarusia z "Chłopaków do wzięcia"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" już nie rozpacza po rozstaniu. Fani: "Jak powrócił, to z przytupem"

PolsatPlay/Chłopaki do wzięcia