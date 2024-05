TVP ciągle stawia na zmiany. Dopiero co dowiedzieliśmy, że Agnieszka Dziekan zastąpi Izabellę Krzan, a teraz w mediach pojawiają się informacje na temat nowego prowadzącego "Koła fortuny". Okazuje się, że doskonale znacie go z seriali takich jak "O mnie się nie martw" czy "Ojciec Mateusz". O kim mowa?

Kto zastąpi Norbiego z "Kole fortuny"?

Wiadomo już kto zastąpi Izabellę Krzan w "Kole fortuny". Jest to uwielbiana przez widzów prezenterka Agnieszka Dziekan. Jednak to nie jedyna zmiana w tym teleturnieju. W nowych odcinkach pojawi się także nowy prowadzący. Nie zobaczymy już Norbiego. Podano jednak już, kto go zastąpi:

Nowy prowadzący Koło fortuny został wyłoniony z castingu na nowego prezentera TVP Błażej Stencel, który już w czerwcu wejdzie na plan programu. - informuje Plotek.pl.

Kim jest Błażej Stencel nowy prowadzący "Koło fortuny"?

Widzowie TVP mogą kojarzyć Błażeja Stencla z wielu seriali. Aktor pojawił się w takich produkcjach jak "O mnie się nie martw", "Ojciec Mateusz", "W rytmie serca", "Sługa narodu" czy "Na sygnale". Błażej Stencel studiował aktorstwo i wokalistykę na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Plotek.pl powołując się na swojego informatora wyjaśnia, dlaczego to właśnie Błażej Stencel otrzymał rolę prowadzącego "Koło fortuny":

Zachwycił nie tylko prezencją czy poprawną dykcją, ale przede wszystkim charyzmą i luzem. On ma predyspozycje na świetnego prezentera, który będzie uwielbiany przez tłumy. Gdy pojawił się na castingu, w TVP od razu wiedzieli, że na ich oczach rodzi się nowa gwiazda

Jesteście ciekawi, jak Błażej Stencel sprawdzi się w nowej roli? Czy zostanie nową gwiazdą TVP?

