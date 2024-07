Tłuszcze są niezbędne dla prawidłowej pracy organizmu, jednak niektóre z nich mogą być szkodliwe. Nasycone kwasy tłuszczowe mogą przyczyniać się do wzrostu poziomu „złego” cholesterolu a w konsekwencji do miażdżycy, otyłości i chorób serca. Dlatego warto wybierać tłuszcze nienasycone, uważane za zdrowe tłuszcze.

Reklama

Przewaga tłuszczów nienasyconych nad kwasami tłuszczowymi nasyconymi

Tłuszcze nienasycone nie tylko spełniają ważną rolę w organizmie, ale i obniżają poziom „złego” cholesterolu. Kwas omega-3 może nawet powstrzymać rozwój choroby nowotworowej. W przeciwieństwie do nasyconych kwasów tłuszczowych tłuszcze nienasycone nie mogą powodować miażdżycy ani nadciśnienia. A to dlatego, że nie odkładają się w naczyniach wieńcowych w postaci złogów. Tłuszcze są konieczne, by organizm funkcjonował prawidłowo, więc skoro trzeba ich sobie dostarczać, warto postawić na zdrowe tłuszcze. Niedobór tłuszczów nienasyconych może objawiać się m.in. podatnością na zachorowania, złym gojeniem się ran czy problemami skórnymi.

Produkty zawierające zdrowe tłuszcze

Tłuszcze nienasycone są m.in. w rybach. Zatem im bardziej tłusta ryba, tym zdrowsza – zupełnie odwrotnie niż w przypadku innego mięsa. Warto też zainteresować się tranem, który uzupełnia niedobory witamin i zdrowych tłuszczów. Na rynku są dostępne preparaty, które nie mają charakterystycznego smaku tranu, co znacznie ułatwia ich stosowanie zwłaszcza u dzieci. Źródłem tłuszczów nienasyconych są też niektóre oleje roślinne, w tym oliwa z oliwek, ale tylko ta z pierwszego tłoczenia. Inne produkty zawierające zdrowe tłuszcze to:

olej sojowy,

olej kukurydziany,

olej słonecznikowy,

olej lniany,

olej sezamowy,

orzechy,

siemię lniane.