Pierwszego dnia tegorocznego festiwalu w Opolu Roksana Węgiel wyszła na scenę aż dwa razy, prezentując dwie odmienne kreacje. Najpierw wykonała utwór Marka Grechuty "Dni, których jeszcze nie znamy", a później zaprezentowała swój własny singiel "Miasto". Ukochany wokalistki, Kevin Mglej, nie krył wzruszenia jej wykonaniami podkreślił, że właśnie spełniło się jego marzenie.

- To duże przeżycie, wzruszenie, spełnienie - napisał Kevin Mglej.

Kariera Roksany Węgiel zdecydowanie nabiera tempa, a w życiu prywatnym i zawodowym może liczyć na wsparcie narzeczonego, Kevina Mgleja. Jej ukochany wspiera ją nie tylko emocjonalnie, ale jest też producentem najnowszej płyty wokalistki, a także współautorem tekstów piosenek, między innymi singla "Miasto".

Oglądając występ Roksany Węgiel w amfiteatrze w Opolu podczas festiwalu, gdzie gwiazda wykonała swój nowy singiel "Miasto", Kevin Mglej nie krył wzruszenia i tego, że właśnie ukochana spełniła jedno z jego marzeń!

- Dziękuję R. Dziś spełniło się jedno z moich artystycznych marzeń. Zaśpiewałaś na scenie w Opolu piosenkę, którą miałem przyjemność pisać. Na tej samej scenie, na której artyści na przestrzeni lat wykonywali utwory napisane przez Agnieszkę Osiecką czy Jacka Cygana. Dla młodego tekściarza usłyszeć swoje słowa na historycznej scenie to duże przeżycie, wzruszenie, spełnienie, a wszystko odczuwalne razy dwa bo zaśpiewałaś to Ty - wyznał Kevin Mglej na InstaStories, zwracając się do Roksany Węgiel.