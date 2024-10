Ranking 50 najbogatszych Polek 2024 magazynu "Wprost" pokazuje imponujące fortuny polskich miliarderek. Dominika Kulczyk kolejny raz zajmuje pierwsze miejsce, mimo spadku wartości majątku do 7,1 mld zł (o 1 mld mniej niż rok temu). Barbara Komorowska oraz Grażyna Kulczyk to kolejne liderki listy, reprezentujące różne branże – od produkcji żywności po sztukę. Nowością w zestawieniu jest Iga Świątek, tenisistka, której sukcesy sportowe zapewniły miejsce w gronie najbogatszych kobiet w Polsce.

Dominika Kulczyk, spadkobierczyni wielkiego biznesowego imperium, utrzymuje pierwsze miejsce na liście najbogatszych Polek. Choć wartość jej majątku zmalała do 7,1 miliarda złotych, wciąż jest najbardziej majętną kobietą w Polsce, co pokazuje jej niezwykły wpływ na polski rynek.

Barbara Komorowska, współwłaścicielka spółek w sektorze spożywczym (m.in. marki BAKOMA), dzięki udanym inwestycjom plasuje się na drugim miejscu w rankingu. Jej działalność pozostaje dość dyskretna, jednak stabilność tego sektora przyczynia się do wysokiej pozycji Komorowskiej (kwota 2,5 mld złotych)

Grażyna Kulczyk, znana kolekcjonerka sztuki i inwestorka, znajduje się na trzecim miejscu listy, rozwijając się w branżach artystycznych i deweloperskich. Jej zaangażowanie w kulturę oraz umiejętne zarządzanie zasobami sprawiają, że utrzymuje wysoką pozycję w rankingu (kwota 2 mld złotych)

Iga Świątek, światowej sławy tenisistka, debiutuje na liście najbogatszych Polek. Osiągnięcia sportowe przyniosły jej nie tylko sławę, ale i pokaźny majątek, co stawia ją w gronie najbogatszych kobiet w kraju i czyni jedyną przedstawicielką sportu w tym prestiżowym zestawieniu. Został on wyceniony na 112 mln złotych.

Na liście znajdują się również Anna Lewandowska (miejsce 22 - 362 mln złotych), Ewa Chodakowska (miejsce 30., 222 mln złotych) oraz Agnieszka Radwańska (miejsce 50., 103 mln złotych). Co o swoim miejscu w rankingu mówi Anna Lewandowska? W rozmowie z wprost.pl przyznaje:

Zdecydowanie wolałabym mówić o swoich wartościach, o tym, do czego zachęcam, czyli: zmiana nawyków na zdrowsze, regularne badania… Nikt nie może mi zarzucić braku ambicji czy pracowitości. Od 17 lat buduję swoją markę w obrębie holistycznego podejścia do życia i zdrowia, skupiając się na tematach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. Zdecydowanie wolałabym więc ranking pracowitości. Tym bardziej, że od dawna łączę pracę między krajami. Mieszkam poza Polską, a swoje marki buduję głównie będąc w Barcelonie, co jest pewnym utrudnieniem.

mówi Ania Lewandowska