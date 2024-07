Tran to tłuszcz bogaty w witaminy i substancje mineralne. Jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin A, D i E. Badania udowodniły pozytywny wpływ tych substancji na odporność organizmu.

Czym jest tran

Tran pozyskiwany jest z wątroby niektórych ryb, najczęściej dorsza, lub tłuszczu innych morskich zwierząt, np. wielorybów. Początkowo stosowano go w leczeniu krzywicy i reumatyzmu, ponieważ zawiera duże ilości witaminy D. Późniejsze badania dowiodły, że zawarte w tranie witaminy i substancje odżywcze mają także pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu krwionośnego, układu nerwowego oraz odpornościowego. W przybliżeniu jedna łyżeczka tranu (ok. 5 ml) w 17% pokrywa dziennie zapotrzebowanie dorosłej osoby na witaminę A, w 100% na witaminę D, w 33% na witaminę E. Dostarcza też dużych ilości kwasów omega-3. Tran dostępny jest nie tylko w płynie, ale też w kapsułkach, w zależności od rodzaju różnią się one proporcjami wyżej wymienionych składników.

Wpływ witamin A i D na odporność organizmu

Witaminy A i D uczestniczą m.in. w namnażaniu się limfocytów T, komórek układu odpornościowego odpowiedzialnych za odpowiedź odpornościową organizmu. Udowodniono, że niedobór tych witamin jest związany z infekcjami, większą podatnością na grypę i przeziębienia, chorobami autoimmunologicznymi, np. stwardnieniem rozsianym, oraz nowotworowymi, np. nowotworem jelita grubego czy piersi.

Wpływ witaminy E na odporność organizmu

Witamina E natomiast zmniejsza skutki tzw. stresu oksydacyjnego, czyli stanu zaburzonej równowagi pomiędzy prooksydantami (np. metalami ciężkimi) i antyoksydantami (m.in. witaminą A, E, C, selenem i cynkiem). Do takiego stanu mogą doprowadzić promieniowanie UV, zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów i picie alkoholu. Stres oksydacyjny osłabia działanie układu odpornościowego organizmu. Witamina E, która jest antyoksydantem, pomaga zwalczyć nadmiar prooksydantów, co ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Wpływ kwasów omega-3 na odporność organizmu

Kwasy omega 3 łagodzą stany zapalne, występujące często w chorobach autoimmunologicznych. Zwiększają aktywność białych krwinek, które odpowiadają za obronę organizmu przed wirusami i bakteriami.

Czy tran można przedawkować?

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę A w przypadku osoby dorosłej wynosi 1000 mikrogramów, a na witaminę D – 5 mikrogramów. Przyjmowanie zbyt dużych ilości tranu może prowadzić do przedawkowania tych witamin. Objawami przedawkowania witaminy A na początku są drażliwość, zmniejszony apetyt oraz swędzenie skóry. Długotrwałe przyjmowanie zbyt dużych dawek witaminy A może skutkować wypadaniem włosów, bólem stawów, zaburzeniami pracy wątroby i śledziony, odwapnieniem kości. U kobiet w ciąży może ponadto spowodować wady wrodzone dziecka. Przedawkowanie witaminy D skutkuje wzrostem stężenia wapnia we krwi, czego objawami są: zaburzenia rytmu serca, senność, utrata łaknienia, bóle mięśni i stawów, zwiększona potliwość.

Kto nie powinien pić tranu?

Z uwagi na możliwość przedawkowania tych witamin A i D nie zaleca się przyjmowania tranu wraz z innymi lekami i suplementami diety, które je zawierają. Tranu nie powinny też pić osoby, które cierpią na kamicę nerkową i zaburzenia krzepliwości krwi lub stosują silne leki przeciwzakrzepowe.