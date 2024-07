Taniec na rurze to intensywny trening wytrzymałościowy i wzmacniający całe ciało. Do ćwiczeń pole dance potrzeby jest wygodny, dopasowany i skąpy strój, odsłaniający ręce, nogi oraz brzuch. Trenować można w krótkich spodenkach i sportowym topie. Długie i zwiewne tkaniny mogą przeszkadzać w wykonywaniu ćwiczeń.

Reklama

Taniec na rurze to forma aktywności fizycznej, która zawiera w sobie elementy tańca oraz gimnastyki. Kiedyś kojarzony był tylko z nocnymi klubami, teraz chętnie uczą się go panie, które chcą zachować szczupłą sylwetkę.

Z czego składa się podstawowy komplet do pole dance

Stój do pole dance ma być wygodny, nie krępować ruchów i odsłaniać możliwie jak najwięcej ciała. Odkryta skóra nóg i rąk zapewnia lepszą przyczepność na rurze. Podstawowy komplet do pole dance to krótkie spodenki i obcisły top lub stanik sportowy.

Koszulka i spodenki do pole dance

Spodenki sportowe powinny być krótkie i wykonane z miękkich, elastycznych tkanin, które nie będą krępowały ruchów. Taniec można ćwiczyć także w majtkach ala bokserki. Jeansowe szorty zakłada się, kiedy ma się już opanowane figury lub w przypadku mało intensywnego treningu. Górą stroju może być sportowy top, bawełniana koszulka lub stanik do ćwiczeń. Najważniejsze, aby t-shirt był dopasowany do ciała i najlepiej, aby odsłaniał brzuch – ułatwia to wykonywanie niektórych figur, np. aniołka (angel).

Zobacz także

Czy pole dance tańczy się w butach?

Najlepszą przyczepność w czasie tańca na rurze ma się na bosaka. Jeśli jednak stopy marzną lub czuje się dyskomfort, można ćwiczyć w butach do jogi lub skarpetkach z antypoślizgową powierzchnią. Bardziej zaawansowane tancerki mogą sobie pozwolić na taniec w szpilach, co wygląda bardzo efektownie.

Dodatki do stroju pole dance

Taniec na rurze wymaga dużej siły rąk. W czasie pierwszych zajęć utrzymanie się na rurze może sprawiać trudność. Frotki lub opaski na nadgarstki ochronią przed siniakami i kontuzjami. Odkryte nogi też są narażone na otarcia, dlatego na staw skokowy można nałożyć getry.

Reklama

Co może przeszkadzać w czasie tańca na rurze

Do zajęć pole dance należy zdjąć biżuterię, szczególnie długie kolczyki i masywne bransoletki. Przed ćwiczeniami lepiej też zrezygnować ze smarowania dłoni kremem lub oliwką, gdyż natłuszczona skóra będzie się ześlizgiwać z drążka.